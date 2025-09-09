Dejó la facultad porque murió su canario y mandó un insólito mensaje al grupo de WhatsApp: “La verdad...”

En redes sociales se hizo muy viral un posteo de una chica que escribió “Facultad de Artes” y acompañó con una imagen en la que se veía un mensaje extenso de WhatsApp.

En el texto, la chica menciona los motivos que la llevaron a tomar la decisión de abandonar la carrera y ella necesitó expresárselo a sus compañeros.

El mensaje de la chica que dejó la carrera

“Hola chiques, ¿cómo va? Quería pasar a contarles que por problemas personales voy a tener que dejar la carrera. Me hubiera gustado conocerles en persona y vivir la experiencia de estar cara a cara, haciendo arte con el cuerpo y el alma", dice el primer mensaje.

Luego, continua con otro mucho más extenso: “La verdad es que vengo con días muy complicados, el miércoles falleció mi canario luis, que era el espíritu animal de mi abuelo muerto y desde que no está siento una desconexión con el mundo terrenal y espiritual. Podrán entender completamente que por eso no puedo continuar, porque sin la compañía de Luis a mi lado no me siento capaz de comenzar este nuevo ciclo de mi vida. Aunque mi mayor deseo en este mundo es convertirme en actriz y actuar en Broadway, no siento que este sea mi momento. Espero que el de ustedes sí, les mando muchas fuerzas, que vibren alto y algún día encontrarnos en un estudio, trabajando codo a codo como les compañeres que somos. Les amo”.

La repercusión en redes sociales

La publicación en X, antes Twitter, casi llega a las tres millones de visualizaciones y tuvo cientos de comentarios en los que la gente dejaba marcada su opinión: “Por favor tiene que ser una joda”, “Vale la pena cada renglón”, “Es un montón, pero me dio ternura”.