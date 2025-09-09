Por Las Redes / Universidades nacionales

Dejó la facultad porque murió su canario y mandó un insólito mensaje al grupo de WhatsApp: “La verdad...”

Una joven abandonó la carrera, pero antes se despidió con un mensaje sorprendente en el grupo de WhatsApp.

Ramiro Pérez
Ramiro Pérez

9 de septiembre de 2025,

Dejó la facultad porque murió su canario y mandó un insólito mensaje al grupo de WhatsApp: “La verdad...”
silenciar un chat para siempre en Whatsapp (Twitter)

En redes sociales se hizo muy viral un posteo de una chica que escribió “Facultad de Artes” y acompañó con una imagen en la que se veía un mensaje extenso de WhatsApp.

En el texto, la chica menciona los motivos que la llevaron a tomar la decisión de abandonar la carrera y ella necesitó expresárselo a sus compañeros.

El mensaje de la chica que dejó la carrera

“Hola chiques, ¿cómo va? Quería pasar a contarles que por problemas personales voy a tener que dejar la carrera. Me hubiera gustado conocerles en persona y vivir la experiencia de estar cara a cara, haciendo arte con el cuerpo y el alma", dice el primer mensaje.

Luego, continua con otro mucho más extenso: “La verdad es que vengo con días muy complicados, el miércoles falleció mi canario luis, que era el espíritu animal de mi abuelo muerto y desde que no está siento una desconexión con el mundo terrenal y espiritual. Podrán entender completamente que por eso no puedo continuar, porque sin la compañía de Luis a mi lado no me siento capaz de comenzar este nuevo ciclo de mi vida. Aunque mi mayor deseo en este mundo es convertirme en actriz y actuar en Broadway, no siento que este sea mi momento. Espero que el de ustedes sí, les mando muchas fuerzas, que vibren alto y algún día encontrarnos en un estudio, trabajando codo a codo como les compañeres que somos. Les amo”.

La repercusión en redes sociales

La publicación en X, antes Twitter, casi llega a las tres millones de visualizaciones y tuvo cientos de comentarios en los que la gente dejaba marcada su opinión: “Por favor tiene que ser una joda”, “Vale la pena cada renglón”, “Es un montón, pero me dio ternura”.

Temas Relacionados

MÁS DE Universidades nacionales
Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS