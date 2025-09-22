Cristina Kirchner recibió a Esmeralda Mitre en su departamento, quien le hizo un regalo especial: “Me cae muy bien”

Cristina Kirchner cumple, desde hace poco más de 100 días, la condena de 6 años por "administración fraudulenta". Afronta la pena con tobillera electrónica y en su departamento de San José 1111. Y aunque las visitas son restringidas, muchas figuras ya pasaron por allí. El pasado viernes fue el sorprendente turno de Esmeralda Mitre.

Cristina Kirchner recibió a Esmeralda Mitre

Si bien la historia familiar de la artista podría colocarla en las antípodas de la expresidenta, lo cierto es que la heredera del diario La Nación solicitó permiso para ir hasta el departamento, pasar un rato con ella y, luego, se deshizo en elogios. También Cristina Kirchner habló muy bien de la actriz.

"En el año 2023 conocí y compartí una cena con Esmeralda Mitre en la casa de un amigo en común. No nos habíamos vuelto a ver desde entonces, pero hace unos días pidió venir a verme a San José 1111 y la recibí con mucho agrado este viernes", conto la exmandataria vía redes sociales.

“Definitivamente es una persona que me cae muy bien. Es obvio que venimos de historias personales y políticas absolutamente diferentes, pero es una mujer muy valerosa con la que me une una misma pasión: La Lucha por La Verdad", agregó.

Cuál fue el regalo que le hizo Esmeralda Mitre a Cristina Kirchner

“Me regaló un libro que su padre escribió y le regaló, con una dedicatoria muy especial. Gracias Esmeralda, no solo por el gesto sino también por tus palabras”, comentó. En las imágenes se ve la portada del libro “Sin libertad de prensa, no hay libertad”, escrito por Bartolomé Mitre, quien se lo había dedicado a su hija: “Para Esmeralda, mi tesoro. Papá”.

El regalo que le hizo Esmeralda Mitre a Cristina Kirchner

También la artista compartió en las redes sus sensaciones tras el encuentro: "Acá visitando a Cristina. El máximo honor, placer y, por sobre todo, máximo agradecimiento. Una charla amena, donde pudimos hablar humanamente de nuestra vida personal de mujer a mujer, de política y de los acontecimientos públicos que están pasando en nuestra patria, la República Argentina".

Y cerró: “Gracias, Cristina, por recibirme con tanto amor, se te ve bella como nunca y con una fortaleza fuera de lo común”.