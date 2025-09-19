Alta cifra y en dólares: Sasha Ferro reveló cuánto gana por mes y dejó sin palabras

Sasha Ferro, influencer y modelo argentina conocida por su actividad en Instagram y TikTok, se abrió sobre distintos aspectos de su vida personal y profesional.

Con más de un millón de seguidores, la joven combina su faceta de creadora de contenido con la música y la actuación, habiendo lanzado canciones como solista.

Cuánto gana Sasha Ferro al mes

En una reciente entrevista, Ferro reveló detalles de su vida amorosa: confesó que su relación con Tarzia comenzó “hace poco” y que su vínculo con “Moski” “empezó como un ship”. Además, no dudó en hablar de su ex pareja Gonzalo Goette, asegurando que le debe “mucha plata”.

Con respecto a sus ingresos, Sasha fue sincera: “Como máximo, gano US$30.000 por mes”, ofreciendo un vistazo a la dimensión de su trabajo como influencer y a las oportunidades que ha generado su presencia en redes.

Sasha Ferro y la polémica del yate de Independiente

En octubre de 2024, se filtraron chats que la vinculaban a ella y a otras influencers con una fiesta en un yate donde participaron jugadores del club de fútbol Independiente. Estos mensajes insinuaban que habrían cobrado por su “presencia”, lo que generó acusaciones de “prostitución VIP”.

Ferro se defendió públicamente, negando las acusaciones y asegurando que no vive “del uso de su cuerpo”. La controversia llevó a que el término “combo Sasha Ferro” se viralizara en redes sociales como un meme.