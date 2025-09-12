Por Las Redes / Redes sociales

Alberto Fernández reapareció para contar que se agrandó su familia: "Sueño cumplido"

El expresidente tiene comentarios muy esporádicos en redes sociales.

12 de septiembre de 2025

El escándalo que se desató alrededor del expresidente Alberto Fernández a raíz de las denuncias por violencia de género que le hizo su exesposa Fabiola Yañez, sumado a los polémicos videos en Casa Rosada con Tamara Pettinato, llevaron al abogado a bajar el perfil mientras las causas avanzan en la Justicia.

Si bien ocasionalmente realiza comentarios o críticas de cara a la gestión de Javier Milei vía X, no se lo ve ni escucha con la asiduidad acostumbrada durante su mandato, signado por la pandemia de Covid-19.

Alberto Fernández y su mascota Dylan. (La Voz)
Es por ello que este viernes sorprendió la aparición en redes sociales del expresidente, en X y en Instagram al mismo tiempo. En esta oportunidad, para comentar un hecho de su vida personal, un aspecto que durante un tiempo tomó gran notoriedad: su amor por los perros.

La reaparición de Dylan y un nuevo compañero

“Lennon llegó a casa para acompañar a Dylan. Conózcanlo en Instagram”, invitaba Fernández en su cuenta de X, con una foto que mostraba a sus dos perros juntos.

Dylan y Lennon, los collies de Alberto Fernández.
En Instagram, en el suyo y en el de su mascota, el texto estaba ampliado e incluía un guiño relacionado con “Conan”, el perro del presidente Javier Milei, además de un carrusel de fotos del nuevo integrante.

El texto está redactado como si lo hubiera escrito el propio Dylan. Cabe recordar que, años atrás, cuando se presentó la cuenta del perro en esa red social fue furor. El perfil de la mascota del entonces presidente se llenó de fans y, al día de hoy, todavía tiene 193 mil seguidores.

Lennon, el nuevo collie de Alberto Fernández
“Hace mucho que no saben nada de mí. Ahora hablan de otros ‘perros consejeros’. Les cuento que no ando bien de salud y Lennon llegó para hacerme compañía. Dylan y Lennon juntos, el sueño de Alberto cumplido. Bienvenido, querido Lennon", dice el texto.

