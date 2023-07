Tras la polémica por el blindaje, Agustín Rossi disparó contra Patricia Bullrich: “No sabe un pepino de economía”

El actual jefe de gabinete y precandidato a vicepresidente de Unión por la Patria, Agustín Rossi, disparó contra la precandidata de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, después de sus dichos por un “blindaje” con el FMI en caso de ser electa, y disparó: “No sabe un pepino de economía”.

“Lo que pasa es que Bullrich no sabe un pepino de economía, ese es el problema. Tampoco los argentinos podemos elegir a un presidente que no entienda nada de economía. El gran desafío de la Argentina es la economía en los próximos años”, aseguró en diálogo con Radio Splendid.

Agustín Rossi, actual jefe de gabiente de la nación. Foto Federico Lopez Claro

En tanto, el compañero de fórmula de Sergio Massa en el oficialismo para las elecciones señaló que la exministra de seguridad “dice lo que se le viene a la cabeza en ese momento”.

“Bullrich no sabe un pepino de economía y entonces apela a lugares que alguna vez escuchó. La realidad es que todos sabemos lo que sucedió con eso, el blindaje significó financiar la fuga de capitales de la Argentina”, agregó.

Con críticas al gobierno de Mauricio Macri, el ministro coordinador redobló la apuesta y lanzó: “Cuando miramos hacia adelante, nos encontramos con una señora que, además de querer eliminar al 50% de los argentinos, no sabe un pepino de economía. Entonces dice cualquier verdura sin tener ningún tipo de sustentabilidad, porque eso es lo que pasa con Bullrich, no sabe de economía, no entiende”.

“Cada vez que le preguntan dos cosas seguidas, hace agua. Apela a frases hechas. O dice una barbaridad o dice acá está Laspina, que es su asesor económico. Es imposible que la Argentina elija un presidente o una presidenta que no sepa nada de economía”, añadió.

Además, Rossi disparó por el video que se viralizó en las últimas horas con cánticos donde participa la propia Bullrich y apuntan contra Cristina Kirchner, lo que generó el repudio del kirchnerismo: “Estamos en un escenario donde esa frase que ellos tienen de “es todo o nada”, no incluye solo competir electoralmente, sino terminar con su adversario político”.

“Lamentablemente, porque después dicen ‘queremos terminar con la grieta’. Nada de eso es cierto, quieren profundizar, alimentar el odio. Sin ninguna duda me parece que eso es lo que no habría que hacer”, completó.