Shein y Temu: el polémico político peronista que quiere prohibirlas en Argentina

En los últimos meses, las páginas de compra y venta chinas, Shein y Temu, se volvieron muy populares en Argentina, principalmente por su difusión en redes sociales. Ambas ofrecen productos a bajos precios (ropa, accesorios, hogar, entre otros) y cuentan con grandes catálogos.

El político argentino que quiere prohibir Shein y Temu

Ante la gran repercusión, muchas personas optaron por comprar ropa en esas plataformas y evitar las marcas argentinas, generando así una polémica. En ese contexto, Miguel Ángel Pichetto, actual diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, mostró su descontento: “El fenómeno chino te destruye todo, es una máquina que destruye todo. Hoy te compran hasta por sistema parecido al de Mercado Pago, el Shein. Me parece que esto es letal para la Argentina, alguien tiene que revisar esto. Debe estar contento Sturzenegger (ministro de Desregulación y Transformación del Estado) que sé yo. Cada cuatro años hay una oportunidad para Sturzenegger".

"Shein":

Porque aseguró que quiere prohibir Shein y dijo "Es una vergüenza que los argentinos quieran comprar ropa barata teniendo ropa nacional". pic.twitter.com/iVJQ2LEabc — Tendencias (@TTendenciaX) August 12, 2025

Por qué el precio de Shein y Temu cambia al elegir un producto

Según explica en su cuenta de TikTok la creadora de contenido @dianavaleeria, esto ocurre por varios motivos, pero el que señala la usuaria tiene que ver con las opciones que te ofrece el vendedor sobre el producto.

Si bien es el mismo producto, puede tener variaciones en él que al seleccionar una de las opciones (talla, color, diseño, cantidad, etc) puede subir el precio. Esto ocurre cuando el producto muestra un rango de valores.

Por qué el precio de Shein y Temu cambia cuando voy a pagar el carrito

En algunas situaciones, en el caso de Temu y Shein, puede mostrar un precio estimado que no es el precio final al momento del pago. Este valor puede ser una estrategia para atraer clientes (que complementan con bonos y juegos), y el precio real se revela al agregar el producto al carrito o al finalizar la compra.

Muchas veces eso que se agrega tiene que ver con los impuestos que se pagan por los productos. También en este tipo de plataformas se habla mucho de precios dinámicos. Al igual que ocurre en cualquier mercado, la oferta y la demanda de un producto pueden afectar su precio, a esto se suma que el pago es con una moneda que no es la de destino de la página (de pesos argentinos a yuanes) y genera alguna fluctuación.