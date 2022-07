El nuevo “superministro” de Economía, Agricultura y Desarrollo Productivo, Sergio Massa, se reunió este viernes por la mañana con el presidente Alberto Fernández, para delinear sus primeras medidas como “superministro”.

Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados.

A su salida, Massa dijo que hasta el lunes no confirmará a ningún funcionario y no habrá novedades sobre su equipo económico.

“No anticipen ni funcionarios que entran ni funcionarios que salen porque hasta el lunes no voy a empezar ni a designar ni correr funcionarios”, dijo.

“El miércoles vamos a anunciar un conjunto de medidas, porque la asunción va a ser el martes recién después de la asamblea donde me acepten la renuncia como presidente de la Cámara de Diputados”, dijo.

Por último, Massa hizo un pedido a la prensa: “Dejenme trabajar tranquilo durante el fin de semana”.

Mientras tanto, Alberto Fernández le dio la bienvenida en el Gobierno a través de una publicación en las redes sociales. “He convocado a Sergio Massa para que se incorpore al equipo de gobierno. Su visión, capacidad y experiencia nos permitirá seguir trabajando y mejorando la hoja de ruta que nos propusimos para llevar a la Argentina al lugar que queremos y se merece”, escribió.

Sergio Massa y Alberto Fernández se reunieron esta viernes. (Twitter @alferdez)

“Lo que hemos vivido como país y como sociedad en los últimos meses, y en particular en las últimas semanas, nos obliga a tener una mejor coordinación, reclamando del esfuerzo solidario de las fuerzas productivas”, agregó.

El tweet de Sergio Massa tras la reunión con Alberto Fernández

El flamante titular económico de la Nación publicó su primer tuit tras la ratificación de su puesto con el presidente Alberto Fernández. En ese marco, habló a la salida de la cumbre con el mandatario y confirmó que la próxima semanas habrá novedades.

Sergio Massa publicó su primer tuit como "superministro" de Economía, Producción y Agricultura. Foto: Twitter

“Los argentinos y argentinas nos demandan soluciones a sus problemas. Orden, coordinación y planificación son los pilares para poder conseguir ese objetivo”, escribió el líder del Frente Renovador. Y agregó: “Soy consciente de las dificultades y de los desafíos, como bien señala el Presidente, del presente y el futuro del país”.