“Renuncia porque lo pusimos en evidencia”: la frase de Bodart luego de que García Moritán bajara su candidatura

Tras una escandalosa pelea en los estudios de TN, la tensión entre Alejandro Bodart -precandidato a gobernador de Buenos Aires por el Frente de Izquierda (FIT)- y Roberto García Moritán -legislador de la Ciudad de Buenos Aires- no parece disminuir. Y es que ayer el dirigente de izquierda se atribuyó la renuncia de Moritán porque, alega: “Lo pusimos en evidencia como una persona que no tiene ninguna sensibilidad ante la crítica realidad social”.

El cruce entre los políticos comenzó en el programa de “A dos voces” que se emitió el pasado miércoles. El clima en el canal se tornó tenso a medida que se profundizaban las diferentes opiniones de los precandidatos. Lejos de terminar allí, el hecho continuó en los pasillos del estudio, donde los dirigentes intercambiaron acusaciones e insultos.

Este viernes, García Moritán anunció que daba de baja su precandidatura a la jefatura de gobierno porteña de Republicanos Unidos para apoyar a Jorge Macri en la interna del PRO. La decisión, además, fue bien recibida por el expresidente Mauricio Macri, quien escribió en la red social Twitter: “Es alentador saber que existen liderazgos como el de Roberto, capaz de anteponer el bienestar de los porteños, la visión y los valores compartidos frente a la ambición personal. Con mucha alegría y ganas de trabajar juntos le damos la bienvenida”.

Sin embargo, el dirigente de izquierda considera que su renuncia se debe a razones muy diferentes a las señaladas por Macri. “Moritán renuncia porque lo pusimos en evidencia como lo que es. Una persona que no tiene ninguna sensibilidad ante la crítica realidad social”, escribió Bodart en la misma plataforma.

“Además, se proponía como modelo mientras paga miserias a sus trabajadores, evade impuestos y se mostró como un violento. Estos son los verdaderos motivos”, agregó. Y consideró que “con más debates de estas características se podría demostrar con claridad que hay muchos chantas como este, que también deberían dar un paso al costado”.

En diálogo con Clarín, Bodart profundizó que “hasta una cámara oculta que se ha hecho en estos días, ha dejado en evidencia que hasta es poco claro en si realmente no evade. Es muy importante que esta gente no se dedique a la política, porque la política es otra cosa, es servir al bien común, es trabajar para los que menos tienen, para solucionar los problemas y no para seguir profundizando la desigualdad social actual”.

En este sentido, el precandidato del FIT compartió fragmentos del debate que mantuvo en TN con Moritán y aseguró que esto “sirvió para dejar en evidencia que estos sectores libertarios no tienen ninguna propuesta para solucionar el drama social de millones. Y que los únicos que proponemos una solución real y de fondo somos la izquierda”.