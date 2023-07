Qué pasará con los cargos de Sergio Massa y Agustín Rossi durante la campaña electoral

Agustín Rossi se desempeña acutalmente como Jefe de Gabinete del Gobierno de Alberto Fernández.

En una entrevista realizada este viernes por la noche, el candidato a vice por Unión por la Patria contó qué piensan hacer con Sergio Massa, ministro de Economía con sus cargos actuales.

Allí el dirigente peronista descartó la posibilidad de que él y su compañero de fórmula abandonen sus puestos para enfocarse en los elecciones.

“Sergio y yo vamos a seguir ocupando nuestro lugar”, aseguró en diálogo con Marcelo Bonelli en Radio Mitre.

Por otra parte, sostuvo que los “momentos difíciles” que está atravesando la economía del país “van a cambiar a principios del año que viene”.

“Las condiciones de la economía van a cambiar notablemente el año que viene”, afirmó Rossi.

Qué hará Malena Galamarini si Sergio Massa gana

Este sábado en conversación con Radio Con Vos la precandidata a intendenta por Tigre dijo que haría con su cargo si su marido asumiera como presidente y ella ganara en su municipio.

Malena Galmarini y un inesperado mensaje para Zamora Foto: Instagram

“Si yo me enfermo, me voy de vacaciones o lo tengo que acompañar alguna vez a algun lado, no puedo dejarle el municipio a cualquiera”, afirmó.

“El primer candidato a concejal o concejala asume en caso de que yo tuviese que dejar”, aclaró Galmarini.