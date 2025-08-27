Por qué Javier Milei tuvo que ser evacuado de urgencia de una caravana por el conurbano

El presidente, Javier Milei, tuvo que ser evacuado de urgencia de la caravana proselitista que estaba desarrollando en el partido bonaerense de Lomas de Zamora, en medio de una agresión entre militantes que amenazó la seguridad del jefe de Estado.

Lomas de Zamora es un distrito clave de la tercera sección electoral donde se juega gran parte del valor simbólico que tendrá la elección legislativa en la provincia de Buenos Aires el próximo 7 de septiembre. El distrito está gobernado por Federico Otermín, enrolado en la actual Fuerza Patria.

Milei inició la caravana montado en la cabina de una camioneta que circulaba por la calle Hipólito Yrigoyen, acompañado por su hermana Karina, el armador político bonaerense, Sebastián Pareja y el candidato a diputado José Luis Espert.

Al llegar a la intersección con la calle Laprida, donde se habían concentrado militantes kirchneristas, comenzaron los cruces con partidarios de La Libertad Avanza.

A las agresiones verbales le siguieron pedradas, incluso algunas impactaron en la cercanía del presidente, y en ese momento se decidió la evacuación de la caravana.

La salida se hizo en forma desprolija por las arterias que se encontraban con menor tránsito y el diputado Espert tuvo que subirse a la moto de un militante para escapar de las agresiones.

Espert denunció que las agresiones verbales comenzaron, no bien pisó Lomas de Zamora, aunque aclaró que la caravana pudo iniciarse y desarrollarse casi con normalidad hasta los tramos finales donde se desató la violencia.

El vocero presidencial Manuel Adorni dijo que militantes de la vieja política, kirchnerismo en estado puro y un modelo de violencia que solo quieren los cavernícolas del pasado: atacaron con piedras la caravana donde se encontraba el Presidente de la Nación.

Adorni confirmó que no hubo heridos y remarcó que “lo único que hay son muchos que van hacia el más absoluto de los olvidos: kirchnerismo nunca más”.

Espert dejó trascender que la agresión pudo haberse gestado desde sectores cercanos al intendente Ortemín.

Luego del desvío de la caravana, los enfrentamientos continuaron en las calles del centro de Lomas de Zamora, donde militantes del kirchnerismo intentaron dispersar a los libertarios que permanecían en el lugar.

Este es el segundo acto proselitista en la provincia de Buenos Aires que terminan en agresiones entre militantes de La Libertad Avanza y del kirchnerismo.

El lunes en Junín, un grupo de militantes libertarios fueron atacados mientras esperaban participar del acto que encabezó Milei en esa localidad.