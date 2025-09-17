Nuevo golpe a Milei: la oposición volteó los vetos a las leyes de universidades y Garrahan

Con la potencia del reclamo en las calles y votos que se definieron en el minuto 90 del partido, la oposición logró rechazar con dos tercios los vetos a las leyes de presupuesto universitario (recibió 174 votos afirmativos, 67 negativos y dos abstenciones) y de emergencia en el hospital Garrahan (obtuvo 181 adhesiones, 60 rechazos y una abstención). El debate pasó al Senado, donde el oficialismo está al borde del knock out.

A pesar de un desesperado intento para impedir el debate, el Gobierno no pudo sostener apoyos que había logrado en la votación anterior y se hunde aún más en su crisis política. “Juegan con cosas que no tienen repuesto, la culpa es del otro si algo les sale mal”, fue la frase del cantautor Joan Manuel Serrat con la que Miguel Pichetto describió el momento que atraviesa la gestión de Javier Milei.

El viento a favor de la oposición comenzó a sentirse en las horas previas, cuando se confirmaba el rechazo a los vetos por parte de cuatro diputados misioneros que habían estado ausentes (Yamila Ruiz, Daniel Vancsik, Alberto Arrúa y Carlos Fernández) y que reportan al exgobernador Carlos Rovira. Se sumaba la venia de los mandatarios Gustavo Sáenz (Salta) y Alberto Weretilneck (Río Negro), que comparten con Misiones el bloque Innovación Federal.

A la vez, se confirmaba el apoyo a las leyes por parte de dos diputados del MID y cuatro de Coherencia, bloques conformados por exlibertarios que habían colaborado con el Gobierno en la votación anterior y ahora se rebelaron. “Les volvemos a pedir que cambien la manera de hacer política”, reclamó el líder de Coherencia, Carlos D’Alessandro.

Todos esos votos, que fueron clave, se sumaron a los ya previstos de Unión por la Patria, la UCR, los radicales disidentes de Democracia para Siempre, la mayor parte de Encuentro Federal, la Coalición Cívica, el Frente de Izquierda y algunos sueltos de otros bloques, como el cordobés Héctor Baldassi y hasta Silvia Lospennato, que encendió la interna del PRO.

Pulseada en el recinto

Apenas arrancó la sesión, los armadores opositores corroboraron que el umbral de presentes (132) les daba la posibilidad de alcanzar los dos tercios. Sacaron entonces el as que guardaban bajo la manga: Miguel Pichetto (Encuentro Federal) hizo una moción para ir directo a la votación, sin debate. El objetivo era evitar que, durante el tiempo que durara la discusión, el Gobierno torciera voluntades.

La propuesta levantó revuelo en el recinto, con fuertes discusiones de banca a banca. Rodrigo De Loredo, jefe del bloque radical, se opuso a la moción de Pichetto. “Vamos a rechazar esta dinámica dicotómica que sienta muy cómodos al Gobierno y al kirchnerismo. La anulación de la palabra no la vamos a aceptar”, enfatizó, enérgico, tras aclarar que su bancada votaría a favor de la ley.

Descolocado, el titular de la Cámara, Martín Menem, llamó de urgencia a un cuarto intermedio y se juntó con jefes de bloque en la Galería de los Bastones, que rodea al hemiciclo. De Loredo no daba el brazo a torcer y no garantizaba prestar los dos tercios para habilitar el debate si negaban la palabra. Finalmente, se acordó una salida intermedia: discutir los dos vetos de manera conjunta y reducir los tiempos.

Fue entonces cuando el jefe del bloque oficialista, Gabriel Bornoroni, pidió la palabra e hizo un débil e inútil intento para impedir el debate. El cordobés propuso que los aumentos proyectados en el Presupuesto 2026 sean aplicables en el último trimestre de 2025, es decir, a partir de octubre. Sin embargo, la propuesta (que el libertario alentaba a discutir el próximo martes) no resolvía la pérdida que padecieron las universidades y sus docentes desde diciembre de 2023.

En la oposición nadie le dio crédito. Indignada, la radical crítica Danya Tavela, una de las voces fuertes del universo universitario, tuvo que salir a aclarar que “la discusión de hoy va mucho más allá de la discusión del Presupuesto 2026”. “No hay una discusión retroactiva del Presupuesto. Estamos reclamando actualizaciones presupuestarias para el Garrahan y universidades desde el año 2024”, aclaró. Nada de lo que hicieran los libertarios parecía suficiente a esa altura.

Unión por la Patria hasta se dio el lujo de abrir la sesión. Ante una mínima demora de Menem en sentarse en el estrado cuando se estaba formando el quórum, Cecilia Moreau, vicepresidenta de la Cámara, corrió a ocupar la presidencia y declaró abierto el debate, arengada por gritos eufóricos de sus pares kirchneristas, que la recibieron casi como una heroína cuando volvió a su banca y el riojano recuperó el control.

El PRO, por su parte, sacó a luz sus internas en todo su esplendor. Silvia Lospennato, excandidata porteña, afirmó que no estaba dispuesta a “elegir entre lo malo y lo peor” (“entre pollo o pasta, prefiero no comer”, dijo). Su par Alejandro Finnocchiaro, exministro de Educación macrista, le recriminó indirectamente no defender al Gobierno: sugirió que el recinto debería estar organizado con gradas, para que los diputados puedan reubicarse más fácilmente.

“No me voy a cruzar”, le contestó Lospennato fuera de micrófono. Delante suyo, Cristian Ritondo la reprendió a los gritos. Minutos después, Lospennato votaba en contra de los dos vetos.

Cordobeses, sin sorpresas

Entre los cordobeses no hubo sorpresas. Gabriel Bornoroni, jefe del bloque oficialista, y su compañera Celeste Ponce votaron a favor de los vetos, así como Cecilia Ibañez, que formaba parte del MID pero volvió a La Libertad Avanza.

Rechazaron los vetos todos los representantes del gobernador Martín Llaryora (Ignacio García Aresca, Carlos Gutiérrez, Alejandra Torres y Juan Brügge), así como Natalia De la Sota y Oscar Agost Carreño, todos integrantes del bloque Encuentro Federal.

También se opusieron a la medida de Milei los kirchneristas Pablo Carro y Gabriela Estévez, y los radicales Rodrigo De Loredo, Soledad Carrizo y Gabriela Brouwer de Koning.

“El Gobierno busca dar una sobreactuada demostración de robustez fiscal, una especie de profesión de fe al mercado, que paradójicamente no les da resultados, porque cuando anunció el veto el mercado reaccionó subiendo el riesgo país, bajando las acciones y bajando los bonos, con un costo financiero superior a esta ley”, advirtió De Loredo.

Por parte del PRO, Laura Rodríguez Machado (cuarta en la lista de candidatos de La Libertad Avanza) y Belén Avico sostuvieron el veto, al igual que el “radical con peluca” Luis Picat. En cambio, Héctor “la Coneja” Baldassi votó con la oposición.