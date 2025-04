“No vamos a trabar nada”: aseguró Jaldo tras la salida de Tafí Viejo del Pacto Social

En declaraciones realizadas este martes, el gobernador Osvaldo Jaldo se refirió a la reciente decisión del municipio de Tafí Viejo de abandonar el Pacto Social, el mecanismo de coordinación administrativa y financiera entre el Ejecutivo provincial y los municipios. Ante esta nueva etapa para la ciudad del Gran San Miguel, el mandatario fue enfático: “Pretendemos que Tafí Viejo funcione de la mejor manera posible”.

Jaldo explicó que no interviene directamente en las negociaciones entre el municipio y las áreas técnicas del Gobierno, pero confirmó que hubo reuniones entre representantes de Tafí Viejo con la Secretaría de Hacienda y la Contaduría General de la Provincia. “Yo lo único que quiero es que puedan conciliar los números, luego de tomar la decisión de salir del Pacto Fiscal”, expresó.

El Gobernador también mencionó el ejemplo del municipio de Concepción, que logró avanzar sin inconvenientes luego de salir del Pacto. “Concepción no solo está funcionando bien, sino que además pagó toda la deuda que tenía con la Provincia, hoy no le debe un peso”, afirmó. Y dejó abierta la posibilidad de flexibilizar los tiempos de pago en caso de que Tafí Viejo lo necesite: “No tengo inconvenientes con la deuda, si es necesario dar un periodo de gracia, lo daremos. Bajo ningún punto de vista vamos a poner obstáculos”.

Respecto al financiamiento, Jaldo aclaró que la Provincia seguirá transfiriendo los fondos correspondientes: “Lo que le corresponde a Tafí Viejo después de salir del pacto es la coparticipación nacional y provincial, el Fondo de Desarrollo del Interior, que se lo estamos transfiriendo vía banco en tiempo y forma”. Y añadió con firmeza: “A las cosas hay que decirlas como son”.

El mandatario remarcó que no hay intención de condicionar la autonomía del municipio, y que el Gobierno provincial no pondrá trabas a su funcionamiento. “Es necesario que ellos concilien los números y de ninguna manera la Provincia va a poner traba bajo ningún punto de vista para que Tafí Viejo deje de funcionar como venía funcionando cuando estaba en el Pacto Social”, subrayó.

Por último, Jaldo pidió no politizar la situación: “No podemos permitir que se meta la política en este tema. La gente de Tafí Viejo depende de la gestión municipal”. Y cerró reafirmando la posición del Ejecutivo: “Este es un tema técnico, económico y de números. La responsabilidad de la salida del Pacto Social recae exclusivamente sobre el municipio y la Provincia seguirá apoyando a Tafí Viejo para asegurar que su gestión no se vea afectada”.