Los movimiento sociales formaron su partido político y competirán en las PASO del FdT aunque aun no tienen candidato

Dirigentes del Movimiento Evita y Somos Barrios de Pie, junto a otras organizaciones sociales, presentaron hoy el partido La Patria de los Comunes, un nuevo espacio dentro del Frente de Todos (FdT) que buscará hacer pie a nivel nacional para “mejorar la política, defender los intereses de los que menos tienen” y “resolver los problemas de la pobreza en todo el país”, dijeron sus autoridades.

“Lo más importante hoy es que hemos nacido, tenemos nombre, existimos, hemos caminado un largo camino en los territorios y vamos consolidando un espacio político que expresa a gran parte de las organizaciones sociales de la Argentina”, dijo a Télam Emilio Pérsico, responsable a nivel nacional del Movimiento Evita, uno de los convocantes al encuentro.

“Este es un partido que viene a ayudar a mejorar la política, es un partido que viene a discutir otra vez la fuerza de las ideas políticas y no la fuerza de los hombres, de los candidatos”, anunció Pérsico.

Del acto participaron Pérsico y Daniel Menéndez, titular del Movimiento Somos Barrios de Pie, quienes fueron los principales oradores de la jornada.

Ambos estuvieron acompañados por dirigentes de unas quince organizaciones políticas y sociales. Además, asistieron el dirigente Juan Manuel Abal Medina; el secretario de Organización del Movimiento Evita, Gildo Onorato; la legisladora porteña, Laura Velazco (FdT), y Juan Daffunchio, miembro de una de las fracciones del MTD Aníbal Verón y exconcejal de Florencio Varela.

Emilio Pérsico, líder del Movimiento Evita.

Pérsico: “La oposición en un gallinero”

Pérsico y Menéndez fueron tajantes al asegurar que La Patria de los Comunes no apoya, al menos por ahora, a un precandidato presidencial, pero auguraron que dentro del frente gobernante “va a haber unidad”. “Tengo el sueño de un país sin planes sociales, con empleo pleno”, se entusiasmó Pérsico.

Pérsico también opinó que Juan Grabois, referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos y del partido Frente Patria Grande, “se apuró en lanzarse como precandidato presidencial”. “Esa no es nuestra estrategia. Nosotros no tenemos candidatos, vamos a esperar a ver quien mide mejor y nos represente”, aclararon. De todos modos, no descartó la posibilidad de trabajar junto al dirigente kirchnerista con quien comparten propuestas y objetivos dentro del espacio gremial que integran en la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP).

Cuando Pérsico fue consultado sobre Alberto Fernández y Cristina de Kirchner se mostró enfático: “Oficialmente, ninguno de los dos anunció su candidatura. Hay muchos compañeros con capacidad para llevar al triunfo al Frente de Todos y que tampoco se expresaron. El peronismo fue la expresión de los argentinos. Del pueblo, de los trabajadores, de los de abajo. En la Argentina hay una nueva expresión de trabajadores. Es la economía popular. Los políticos no comprenden el nuevo conflicto social y nuestra autocrítica es que tampoco conseguimos hacerlo desde el Ministerio de Desarrollo Social”.

A la hora de las preguntas, Emilio Pérsico no dio vueltas al ser consultado por Infobae sobre el candidato a presidente de la Patria de los Comunes: “No tenemos candidato a presidente; nos une el espanto. Estamos tratando de buscarlo en unidad y vamos a apoyar al que esté en mejores condiciones de ganar para evitar volver al macrismo. Si eso no es posible, se competirá en las PASO”.

Y continuó: “Encontrar un candidato va a ser más fácil para el Frente de Todos que para la oposición, que es un quilombo, son un gallinero; a nosotros nos une el espanto ante esa oposición y tenemos el convencimiento de que todos juntos triunfaremos”.

Daniel Menéndez, líder de Somos Barrios de Pie. / Foto: Web

“Hay que poner un límite a la política de parche”

Pérsico fue precedido por quien es el vicepresidente del nuevo partido político, Daniel Menéndez, coordinador nacional de Somos Barrios de Pie y también funcionario de la cartera social. “En los años ‘90 la política se retiró de los barrios populares”, recordó y destacó que: “Hay que poner un límite a la política de parche”. Menéndez hacía referencia a los casi 25 años de planes sociales que, cada vez con más presencia, intentan suplir la falta de trabajo y las carencias que se profundizan en las familias más vulnerables, detalla Infobae.

Por esa razón, el dirigente social anticipó que una de las razones de ser de La Patria de los Comunes es “discutir el modelo de país” y enumeró desde la “soberanía total”, la creación del trabajador cooperativo/asociado; la ley del monotributo social y entre otros puntos -que forman parte de la propuesta partidaria- desarrollo del crédito no bancario; institucionalizar el nuevo conflicto social, e impulsar programas de vivienda.

“Los comunes están en todos lados. La política no se hace en los despachos, se hace caminando en los barrios”, destacó Menéndez.

“La política nos debe mucho. Cuando se murió Perón, el 80% de los trabajadores tenían plenos derechos. Hoy hay seis millones de trabajadores con derechos y unos dieciséis millones de personas que se rompen el lomo y trabajan, quizás más que los otros, no lo tienen”, dijo Pérsico y tocándose las prendas con las cuales estaba vestido continuó: “Esta ropa, o la que llevan muchos de ustedes, fueron confeccionadas en talleres clandestinos, y eso no puede ser. Ese no es el país que yo quiero”.