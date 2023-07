La Junta Electoral le respondió a JxC tras la denuncia de irregularidades en las elecciones de este domingo en Córdoba

La Junta Electoral Municipal, responsable del proceso electoral de las elecciones municipales que se llevarán a cabo este domingo en la ciudad de Córdoba, respondió ante la denuncia penal que había realizado la alianza Juntos por el Cambio cordobesa sobre supuestas irregularidades en la organización de los comicios.

“Las manifestaciones realizadas por una única agrupación política a escasas horas del acto electoral, pretendiendo poner en duda el accionar de la Junta, implican lisa y llanamente una acometida al derecho inalienable de la ciudadanía para participar en la votación, y constituyen un solapado intento de debilitamiento a las instituciones democráticas”, reza el comunicado oficial de la Junta Electoral.

Según informó La Voz del Interior, ese cuerpo es presidido por el ex fiscal General de la provincia Alejandro Moyano y también lo integran los vocales María Ester Manfredi y Diego Alberto Albornoz, junto a la jueza electoral Mirim Beatriz Capone, quien actúa como secretaria de la Junta.

A través de un breve comunicado, la Junta Electoral se defendió de la denuncia que había presentado esta semana Juntos por el Cambio por aspectos “pocos claros” en la marcha del proceso electoral.

La entidad aseguró: “Todos los partidos políticos han ejercido durante dicho proceso los derechos que les competen conforme la normativa vigente, no existiendo ninguna petición formal pendiente de resolución”.

“Con el fin de brindar tranquilidad –siguió–, la Junta Electoral Municipal informa lo siguiente: las invocaciones refieren (en la denuncia de Juntos por el Cambio) a tramos del proceso electoral que fueron desarrollados con absoluta normalidad, transparencia y dentro del marco de legalidad”, agregó.

Denuncia y polémica en los comicios

Con la firma de Juan Negri, jefe de campaña del candidato a intendente Rodrigo de Loredo, la alianza opositora Juntos por el Cambio había presentado este sábado una denuncia penal en contra de la Junta Electoral Municipal, en la que hizo varios señalamientos sobre el proceso electoral para las elecciones municipales de este domingo, explicó La Voz del Interior.

Entre uno de los principales cuestionamientos que presentaron estaba un aviso publicado en la edición impresa del diario La Voz publicado este sábado, en el cual la Junta Electoral Municipal aclaraba de manera llamativa que “NO (en mayúsculas) se pondrán multas por no ir a votar”.

La publicación de la Junta Electoral que generó el enojo de JxC. Foto: @Gonzalez_Laura

La oposición interpretó ese aviso como una ayuda hacia el peronismo, debido al peso relativo que tiene la estructura del oficialismo sobre el total de los electores. Si va menos gente a votar, según la interpretación de Juntos por el Cambio, crece la porción relativa del aparato del PJ.

Fue entonces que, el jefe de campaña de Juntos por el Cambio aseguró: “La publicación en medios de comunicación de la Junta Electoral, donde hacen hincapié en que no habrá sanciones a los ciudadanos que no acudan a votar, es una clara maniobra pergeñada por el oficialismo para que la sociedad no participe. Una verdadera afrenta a la democracia en el aniversario de los 40 años de la misma”.

No obstante, una fuente de la Junta Electoral habló con La Voz en la tarde de hoy y aseguró que la intención fue dar respuesta a las “reiteradas” consultas sobre si iba a haber sanción para los que no fueran a votar. Sin embargo, se malinterpretó.