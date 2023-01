Juntos por el Cambio confirmó que dará el debate para bloquear el juicio político a la Corte: “Reafirmamos la gravedad institucional”

En medio del conflicto entre el Gobierno nacional y la Ciudad por el fallo sobre la coparticipación, Juntos por el Cambio ratificó que bloqueará el juicio político que impulsará Alberto Fernández contra la Corte Suprema de Justicia.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación es el más alto tribunal de la República Argentina. Órgano máximo del Poder Judicial. De izquierda a derecha: Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti foto: Prensa Corte Suprema de Justicia de la Nación

“Reafirmamos la gravedad institucional e inadmisibilidad del intento de juicio político a la Corte Suprema y del quiebre del estado de derecho”, dice el comunicado que emitieron los integrantes de la mesa nacional del espacio político después del Zoom que mantuvieron este viernes.

Y sigue: “Una vez que el oficialismo logre conformar el quórum en la comisión para poder darle tratamiento el interbloque de JxC estará presente y enfrentará el debate. De ninguna manera vamos a dejar vacío el Parlamento. Seguiremos cumpliendo con el rol que nos asignó la sociedad.”

El comunicado de Presidencia sobre el pedido de juicio político al presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti.

“Mientras siga este atropello contra la Corte no vamos a prestar quórum y darle viabilidad a ningún proyecto que impulse el Gobierno Nacional o el Frente de Todos. Repudiamos las vergonzosas declaraciones hechas ayer por el canciller Santiago Cafiero, con las que respondió a lo expresado por el ex presidente de la Nación Mauricio Macri respecto de la condena al intento de golpe de Estado en Brasil; y por el ataque contra el ex presidente y contra el gobierno de Cambiemos”, agrega.

“Manifestamos, también, nuestro enérgico rechazo al espionaje ilegal y denunciamos al Gobierno Nacional por auspiciar y utilizar estos mecanismos. Urge el imperio de la legalidad y la sanción sobre todas las conductas que la violenten. Queremos discutir los temas que le importan a la a la sociedad. Nos estamos preparando para hacernos cargo de la grave situación a partir del 10 de diciembre de 2023″, concluye.

Quiénes participaron de la reunión

Del encuentro virtual de este martes participaron los presidentes de los partidos que integran JxC, el gobernador de Jujuy Gerardo Morales (UCR); Patricia Bullrich (PRO); Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica); y Miguel Ángel Pichetto (Peronismo Republicano), además de el ex presidente de la Nación Mauricio Macri; el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodriguez Larreta y el gobernador de Mendoza Rodolfo Suárez; los diputados nacionales por el PRO María Eugenia Vidal, Cristian Ritondo y Federico Angelini y el senador nacional Humberto Schiavoni.

Por la UCR estuvieron el jefe del bloque de diputados nacionales Mario Negri, los senadores nacionales Alfredo Cornejo, Martin Lousteau y Luis Naidenoff.

Por la Coalición Cívica participaron la diputada provincial Maricel Etchecoin y el jefe del bloque de diputados nacionales Juan Manuel López.

Estuvieron presentes, también, Ramón Puerta (Peronismo Republicano), los diputados nacionales Alberto Asseff y Margarita Stolbizer y el ex legislador porteño Sergio Abrevaya, además de miembros coordinadores: Jorge Triaca, Andres De Leo, Ramón Mestre y Jorge Franco.