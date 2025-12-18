Jaldo lidera el ranking nacional de gobernadores

El último informe de CB Consultora Opinión Pública, difundido por Clarín, ubicó a Osvaldo Jaldo como el gobernador con mejor imagen del país, con una aprobación del 60,3% de imagen positiva en Tucumán.

El estudio mide cómo evalúan los habitantes de cada distrito a su mandatario y confirma que, en este cierre de año, los gobernadores aliados a Javier Milei aparecen, en general, mejor posicionados que los opositores.

El relevamiento incluyó entre 635 y 924 casos por provincia, con entrevistas realizadas entre el 10 y el 14 de diciembre, y un margen de error que va de ±3% a ±4%. Solo tres de los 24 gobernadores registraron más imagen negativa que positiva, lo que vuelve a mostrar que los liderazgos provinciales suelen ser mejor valorados que las figuras nacionales.

De Tucumán al primer puesto: así quedó el mapa de gobernadores según CB. (Gráfica Vía Tucumán)

Los gobernadores con mejor imagen

En la franja alta del ranking, los ocho mandatarios mejor calificados superan el 54% de aprobación:

Osvaldo Jaldo ( Tucumán ) encabeza la tabla con 60,3% de imagen positiva y 37,2% de negativa .

Le sigue Claudio Poggi ( San Luis ), con 58,6% de valoración positiva y 35,5% de rechazo .

En tercer lugar se ubica Marcelo Orrego (San Juan), con 56,9% de aprobación y 38,8% de imagen negativa.

Completan el grupo de mandatarios mejor considerados:

Sergio Ziliotto ( La Pampa ), con 55,8% de imagen positiva y 40,9% de negativa .

Hugo Passalacqua ( Misiones ), que alcanza 55,3% de aprobación frente a 41,1% de rechazo .

Juan Pablo Valdés ( Corrientes ), con 55,0% de imagen positiva y 36,5% de negativa .

Raúl Jalil ( Catamarca ), que registra 54,6% de aprobación y 40,5% de desaprobación .

Leandro Zdero (Chaco), con 54,5% de imagen positiva y 41,5% de negativa.

Este bloque de gobernadores muestra un piso de aprobación muy alto, con evaluaciones positivas que se ubican por encima de uno de cada dos ciudadanos en cada provincia.

Los del medio: mayoría cómoda, pero con más críticas

La categoría de “los del medio” agrupa a ocho mandatarios que también conservan saldo favorable, aunque con niveles de rechazo más elevados:

Martín Llaryora ( Córdoba ) tiene 54,2% de imagen positiva y 42,5% de negativa .

Claudio Vidal ( Santa Cruz ) suma 54,0% de aprobación frente a 43,7% de rechazo .

Ignacio Torres ( Chubut ) reúne 53,7% de opinión positiva y 42,0% de valoración negativa .

Gustavo Sáenz ( Salta ) alcanza 53,3% de imagen positiva , contra 41,6% de negativa .

Carlos Sadir ( Jujuy ) registra 53,0% de aprobación y 42,7% de desaprobación .

Rogelio Frigerio ( Entre Ríos ) aparece con 52,8% de imagen positiva y 43,6% de negativa .

Alfredo Cornejo ( Mendoza ) logra 52,3% de aprobación frente a 42,6% de rechazo .

Maximiliano Pullaro (Santa Fe) completa el grupo con 52,0% de imagen positiva y 43,4% de negativa.

En este segmento, todos mantienen mayoría de opiniones favorables, pero ya se observa un crecimiento de la imagen negativa por encima del 40%, una señal de alerta en provincias atravesadas por tensiones económicas y políticas.

Los “peores” del ranking: altos niveles de rechazo

El tramo final del relevamiento reúne a los gobernadores con mayor peso de opiniones negativas, aunque varios de ellos conservan niveles de aprobación cercanos al 50%:

Elías Suárez ( Santiago del Estero ) abre la tabla de “los peores” con 51,0% de imagen positiva , 18,6% de NS/NC y 30,4% de negativa .

Gustavo Melella ( Tierra del Fuego ) presenta 49,9% de aprobación y 46,6% de rechazo .

Jorge Macri ( Ciudad de Buenos Aires ) suma 49,3% de imagen positiva y 47,0% de negativa .

Gildo Insfrán ( Formosa ) alcanza 48,6% de aprobación con 45,7% de desaprobación .

Rolando Figueroa ( Neuquén ) aparece con 47,9% de imagen positiva y 47,6% de negativa , casi un empate.

Axel Kicillof ( Buenos Aires ) muestra 47,2% de aprobación frente a 48,0% de rechazo , uno de los casos donde la imagen negativa supera a la positiva.

Ricardo Quintela ( La Rioja ) registra 46,8% de imagen positiva y 50,3% de negativa , otro de los mandatarios con saldo adverso.

En el último lugar se ubica Alberto Weretilneck (Río Negro), con 46,1% de aprobación y 49,0% de desaprobación.

Clarín destaca que solo tres de los 24 gobernadores —entre ellos Axel Kicillof y Ricardo Quintela— tienen más imagen negativa que positiva, y que se trata, justamente, de algunos de los referentes más críticos del Gobierno nacional.

Subas y bajas: quién creció y quién cayó más

El informe también compara los resultados con la medición anterior. Según la consultora, el mayor crecimiento mensual se registró en la imagen de Alberto Weretilneck, que sumó +2,8 puntos porcentuales en la valoración positiva.

En el otro extremo, la mayor caída del mes correspondió a Gildo Insfrán, gobernador de Formosa, cuya aprobación descendió -3,6 puntos en relación con el sondeo previo.

Metodología y lectura política

Desde hace más de cinco años, CB Consultora Opinión Pública elabora este ranking federal de gobernadores, que se consolidó como referencia en el mundo político. La medición de diciembre fue telefónica y online, con muestras que van de 635 a 924 casos por provincia, y un margen de error estadístico de entre 3 y 4 puntos porcentuales.

El trabajo sugiere que el buen momento del oficialismo nacional en las encuestas se derrama sobre varios gobernadores alineados con la Casa Rosada, como Osvaldo Jaldo o Claudio Poggi, mientras que los mandatarios más confrontativos, como Axel Kicillof o Ricardo Quintela, aparecen en el fondo de la tabla con altos niveles de rechazo.

Para Tucumán, el dato central es que Jaldo cierra el año como el gobernador mejor valorado del país, con un respaldo local que refuerza su rol dentro del mapa de poder nacional.