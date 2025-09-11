Jaldo: “Con Catalán tenemos un buen diálogo institucional”

El gobernador Osvaldo Jaldo se refirió este jueves a la designación de Lisandro Catalán como ministro del Interior de la Nación y celebró su llegada al gabinete nacional.

“Me alegro mucho que Lisandro pueda ser el ministro del Interior. Primero, porque conoce a los gobernadores, conoce a las provincias, porque él es quien está recorriendo el interior del país”, expresó el mandatario.

Jaldo destacó la relación personal e institucional que mantiene con el flamante ministro, a quien definió como “una persona excelente” con raíces en Tucumán. Recordó además que Catalán, junto con el jefe de Gabinete Guillermo Franco, “nos atendieron muy bien a todos los gobernadores”.

El gobernador hizo hincapié en que el vínculo se sostiene sobre bases institucionales, incluso con las diferencias políticas a la vista: “Tenemos un buen diálogo institucional, aunque políticamente estamos en veredas diferentes. Eso seguramente se nota mucho más ahora hasta el 26 de octubre, porque tenemos elecciones nacionales. Él dentro de su espacio político, nosotros dentro del nuestro, pero priorizamos la institucionalidad”, señaló.

En la misma línea, mencionó la articulación con otros funcionarios nacionales: “El diálogo con Lisandro, con Guillermo Franco, con el ministro de Economía Luis Caputo, que hemos firmado antes de ayer la transferencia definitiva de las 100 hectáreas del programa Procrear”, ejemplificó.

Finalmente, Jaldo anunció una obra clave para Tucumán: “El día martes se abre la licitación del aeropuerto para la remodelación a nuevo. Vamos a tener un aeropuerto internacional a la altura de lo que es la provincia de Tucumán, uno de los mejores del país”, adelantó.