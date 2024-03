El tío de Milei tiene una orden de desalojo: “Quedaría en la calle, no tengo nada”

Juan José “Chicho” Milei, es el nombre del tío del Presidente de la Nación. El 7 de marzo de este año, luego de haber asumido su sobrino recibió la notificación de desalojo de la casa donde actualmente vive.

Según contó a Victoria de Masi, periodista de El Diario Ar y Gelatina, esa vivienda la había comprado con la herencia que recibió de sus padres, que son los abuelos de Javier y Karina Milei.

Chicho tiene 63 años, reparte diarios por la mañana y pedalea para una app de delivery para subsistir. La propiedad en la que vive se encuentra ubicada en el barrio de San Cristóbal, en la Ciudad de Buenos Aires.

Juan José “Chicho” Milei Foto: El Diario AR

Según cuenta en la entrevista, el conflicto con la casa surgió por un abogado que lo estafó. Acudió por un juicio laboral, pero aquel proceso resultó en su contra. Para cobrar sus honorarios el abogado “lo engañó” haciéndole “firmar papeles” en los que “se quedó con su casa”.

“Confié mucho en el abogado y me fue mal”, asegura.

“Si yo pudiera hablar con este abogado le pediría que me deje vivir acá y cuando me muera... Bueno, que se lo quede. Y yo si me voy me iría a la calle, porque no tengo nada, nada donde ir a vivir”, dice Chicho a El Diario Ar.

Al ser consultado por la periodista de por qué no le pide ayuda al Presidente frente al desalojo, Chicho responde: “Y estaría bueno, sí... Lo que pasa es que yo hace bastante que no hablo con ellos. Hablo más con Norberto, con su papá. Lo veía cada tanto, después de que mi papá muere no lo ví nunca más”.

“¿Qué irías a pedirle a Milei o a Karina?”, vuelve a pregunta De Masi. “Charlar, contarles los problemas que tengo yo... A ver si tienen alguna solución, porque conocen abogados, gente muy importante, me vendría bárbaro”.

“No lo voté a Milei”, confiesa su tío

Dentro de las preguntas que realizaron los periodistas de Gelatina, aparecieron las elecciones presidenciales del 2023.

Chicho confiesa no haberlo votado a Milei aun siendo su sobrino. Sorprendidos, los entrevistadores retrucan: “¿Sos peronista?”.

“No, peronista no”, admite Chicho. “Me siento más kirchnerista”, agrega.