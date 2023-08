El Senado no sesionará antes de las PASO: a qué estrategia acudiría el oficialismo para mantener a una jueza clave

Se confirmó que esta semana no habrá sesión en el Senado y la intención del kirchnerismo de aprobar 75 pliegos judiciales antes de las elecciones podría quedar en la nada.

Sucede que entre esos pliegos está el de la camarista Ana María Figueroa, que interviene en el futuro judicial de Cristina Kirchner. Figueroa cumple 75 años el miércoles y debe jubilarse.

Cristina Kirchner en el Senado. Foto: Federico Lopez Claro

Tras no conseguir quórum la semana pasada, Unión por la Patria reconoció que no podrá avanzar antes de la PASO con la aprobación de los pliegos judiciales. No obstante, el oficialismo podría forzar una interpretación para mantenerla en su cargo luego de las elecciones.

Luego de que no se pudiera avanzar durante todo julio, no bien comenzando agosto el kirchnerismo intentó convencer a los tres senadores que necesitaba para llegar a los 37 del quórum.

En este sentido, tenían pensado convocar a una sesión para el jueves pasado, pero no concretó el llamado. Weretilneck señaló que no viajará a la Ciudad de Buenos Aires hasta después de las PASO, además de que no estaba de acuerdo con la aprobación del pliego de Ana María Figueroa.

Por qué buscan mantener a la camarista Ana María Figueroa

Figueroa integra la Cámara de Casación, que también componen Diego Barroetaveña, Daniel Petrone. La camarista debe dar respuesta al pedido del fiscal Mario Villar para anular el sobreseimiento de la Vicepresidenta y enviarla a juicio oral en la causa por lavado de activos Hotesur-Los Sauces.

Este miércoles 9 de agosto, Figueroa cumple 75 años. La Constitución establece que debe jubilarse, siempre y cuando no haya un acuerdo en el Senado que extienda sus funciones.

Como la situación no avanzaría desde el marco parlamentario, trascendió que desde el oficialismo echarían mano al antecedente de la aprobación tardía de pliegos: es decir, jueces que se mantuvieron en su cargo pese a ya haber cumplido 75 años, cuyos pliegos fueron aprobados después.

La oposición denuncia un intento del oficialismo de sumar poder en el Consejo de la Magistratura -encargado de seleccionar y de remover a los magistrados-, agregando jueces que acompañan la Lista Celeste -alineada con el kirchnerismo- que participa en la elección de la Asociación de Magistrados. La Asociación de Magistrados tiene asiento en el organismo judicial. La Magistratura ya viene teniendo serios problemas para funcionar por falta de mayorías claras y falta de acuerdos.