El oficialismo continúa atrapado en sus internas que frustran el arranque de la campaña

La diatriba sin filtro que encaró Cristina Kirchner contra Alberto Fernández y varios de sus laderos, y que sacó a la luz los pormenores del cierre de las listas en el oficialismo, no tardó en tener respuesta: “No fue un palito, fue un palazo frontal”, se quejó la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, una de las más cuestionadas por la Vicepresidenta.

Sergio Massa junto a Cristina Kirchner, en el acto donde la Vicepresidenta apuntó contra algunos funcionarios, entre ellos, Victoria Tolosa Paz.

La del martes volvió a ser una jornada de tiros cruzados en la coalición oficialista Unión por la Patria (UP) y los contrapuntos opacan el inicio de la campaña electoral, en la que el aspirante presidencial y ministro de Economía Sergio Massa debe sembrar expectativas y, más difícil aún, conseguir resultados alentadores en el acuciante frente económico.

“Cuando Cristina quiere dar palitos, más que palitos da palazos y lo de ayer fue un palazo frontal. No se puede negar la contundencia. Ella tiene una lectura equivocada del rol de la construcción de la unidad”, dijo Tolosa Paz en declaraciones a Radio 10.

La funcionaria nacional que bajó su precandidatura a gobernadora bonaerense para buscar una banca en la Cámara de Diputados rechazó el diagnóstico que realizó Cristina Kirchner el lunes, al mostrarse por primera vez con Massa.

“La unidad tenía que reflejar a los tres espacios y aunque ella tenga un encono, a esta altura personal, con el Presidente de la Nación, la unidad tiene que contemplar a todos y cada uno de los matices del Frente o por lo menos tratar de contener a todos”,

Al respecto, Tolosa Paz reconoció que la unidad en la coalición oficialista para cerrar los nombres de los precandidatos se alcanzó en medio de extremas tensiones. “Parimos la unidad, fue un parto con mucho dolor”, comparó y aseguró que hubo que “ceder” para alcanzar la unidad.

“No es cierto que la posición de las PASO se decline por carguitos. No es cierto que haga política por algún carguito. Encabecé la lista hace dos años, estuve defendiendo a nuestro proyecto político. Cuando mi espacio político me necesitó, en apenas 6 meses de mandato, renuncié. Nunca especulé”, completó para rechazar varios de los cuestionamientos que recibió de Cristina Kirchner.

Tolosa Paz buscó ratificar su compromiso con el espacio, aunque se mostró dolida por el “destrato” que recibió de la Vicepresidenta. “Sigo poniendo las dos manos en el fuego por Cristina. El destrato que ella tuvo hacia mí en el día de ayer (por el lunes) será en todo caso un dolor que no se me va a borrar fácil, pero que voy a seguir trabajando. La admiración a quien tuvo la enorme posibilidad de transformarle la vida a millones de argentinos, junto a Néstor Kirchner, no me la borra nadie. Ni siquiera lo que ella piense de mí”, remarcó.

Daniel Scioli se mantiene en silencio y su reacción se hizo pública por algunas revelaciones de Cristina Kirchner y otros detalles que se plasmaron en trascendidos periodísticos. El embajador argentino en Brasil se mostró el lunes con Alberto Fernández, a quien recibió antes del encuentro que mantuvo ese mismo día con Luiz Inácio “Lula” Da Silva en el país vecino.

El presidente Fernández le dedicó un agradecimiento a Scioli, quien finalmente se bajó de la precandidatura presidencial y quedó fuera del armado electoral. “Quiero agradecerle especialmente a mi compañero y amigo la generosidad y compromiso demostrado para deponer deseos personales y privilegiar el bien del país, como ha hecho siempre en su valiosa trayectoria”, escribió en sus redes sociales.

Daniel Scioli declinó su precandidatura presidencial. Foto: Twitter.

Una de las principales referentes del oficialismo bonaerense, la senadora provincial Teresa García, se ocupó de cruzar a Tolosa Paz y de ratificar la posición de Cristina Kirchner. “Cristina no le faltó el respeto a Victoria”, opinó y redobló el ataque contra los dirigentes identificados con el presidente Alberto Fernández.

La exministra de Gobierno de Axel Kicillof advirtió que el canciller Santiago “Cafiero y Victoria no se merecen los cargos que tienen”.

En este contexto de renovadas tensiones en UP, el canciller Cafiero tuvo que salir a aclarar que “no hubo” traición con Scioli en las gestiones de último momento para resolver la lista de unidad.

“Yo soy amigo y estaba absolutamente convencido de que en el camino de la PASO la candidatura de Daniel era potente. Creo en él como dirigente político. Pero se modificó el contexto y el sentido de responsabilidad que tenemos (los dirigentes) es el de aceptar y escuchar otras voces. No se trata de avanzar sin escuchar al resto”, explicó en declaraciones radiales.