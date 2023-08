El nuevo spot de Sergio Massa con mensaje al sector industrial y apuntó contra el “falso orden” de la represión

El precandidato presidencial de Unión por la Patria y ministro de Economía, Sergio Massa, lanzó este lunes el último spot de campaña a días de las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias, donde envió un mensaje al sector industrial y apuntó contra el “falso orden” de la represión.

“Quiero aprovechar esta última semana de campaña para hablar con vos y decirte que comparto mucho de los que sentís. Sabemos que estos últimos años tuvimos problemas”, comienza el video.

Con la voz en off del precandidato del oficialismo, agregó: “Pero también sabemos que la solución no es volver para atrás. No necesitamos menos industria, sino más trabajo argentino y un salario que alcance”.

“No necesitamos cerrar universidades. No necesitamos el falso orden de la represión. Necesitamos un país con más seguridad”, agregó en el video.

En tanto, lanzó una frase directa contra una de las provincias más afectadas por la escala de violencia en los últimos años. “Santa Fe necesita de nuestro compromiso en la lucha contra el narcotráfico”, remarcó.

“Voy a hacer un gobierno con decisión, coraje y capacidad que haga crecer a la Argentina”, cerró el video con la ya clásica consigna que viene bajando el sector de Massa de “defender la patria”.

Sergio Massa se anticipó a la “Argentina que viene”

El precandidato habló con Jorge Lanata en Radio Mitre y aseguró que “la Argentina que viene tiene una suerte para el que sea presidente”.

“La Argentina que viene tiene una suerte para el que sea presidente. Olvídate si soy yo u otro. El que sea presidente tiene, en lugar de una sola rueda como tuvimos hasta ahora para tratar de sostener la cuenta comercial, que es la cuenta de exportaciones, tres ruedas centrales”, señaló

Sergio Massa: "Cuando la sociedad tiene que elegir un presidente y quien lleve adelante la tarea de gobernar cuatro años, lo que mira es condiciones de liderazgo, capacidad de hacer lo que hay que hacer". Foto: Bravo Nicolas

Y añadió: “La primera va a seguir siendo lo que llamamos el complejo agroindustrial, agro con valor agregado, pero vas a tener dos jugadores nuevos, porque tenés un crecimiento del 200% el año que viene de exportaciones mineras y porque tenés cómo te pega la energía”.

En tanto, completó: “El domingo se discute el derecho laboral, se discute el derecho a las vacaciones pagas, planteó uno de los candidatos de la oposición que había que eliminarlo, que las vacaciones no se pagaban porque no se trabajaban. Planteó una candidata que había que eliminar la indemnización. Es importante definir cuál es el modelo de derechos que vamos a tener en la Argentina, es como el tema de la discusión sobre universidades y esto del arancelamiento y esto de que las becas no sirven”.