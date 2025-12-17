El debate de la reforma laboral arrancó con polémica: “Hacen lo que se les canta las pelotas”

El debate de la reforma laboral arrancó en un clima de máxima tensión en el Senado. El interbloque del peronismo, recientemente bautizado con el nombre “Popular”, denunció una maniobra de La Libertad Avanza y aliados para conformar las comisiones de manera irregular, y acumula motivos para ir contra la ley en la Justicia.

La polémica estalló en la reunión constitutiva de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, donde se votó como presidenta a la jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich. Al momento de asumir el cargo, el presidente de la bancada del kirchnerismo, José Mayans, desafío a la exministra y también se sentó en la mesa cabecera, en el Salón Illia.

“Me siento yo también en la presidencia, si acá es cualquier cosa. Ustedes hacen lo que se les canta las pelotas”, lanzó Mayans en medio de codazos con Bullrich, que intentaba tomar la palabra. Todo sucedió ante la mirada atónica de los demás senadores y un vano intento de intermediar por parte del secretario Parlamentario del Senado, Agustín Giustinian.

Tras breves pero tensos minutos, Bullrich pudo tomar el micrófono y puso punto final al anunciar que a las 11 volvería a reunirse la comisión, junto con la de Presupuesto y Hacienda, para iniciar el debate de la reforma laboral del Gobierno.

🚨Primer momento tenso en la comisión de Trabajo y Previsión Social. Mayans intentó evitar que avance la reunión luego de que se eligiera a Bullrich como presidenta. "Ustedes hacen lo que se les canta las pelotas", dijo. pic.twitter.com/zUSfhzWgMP — Appdate Legislativo (@AppdateLegis) December 17, 2025

La discordia nació este martes, cuando en una reunión de Labor Parlamentaria, Bullrich juntó una mayoría de 44 senadores del oficialismo y bloques dialoguistas para asegurarse el control de las comisiones y relegar al peronismo, que tiene 28 integrantes. Esa decisión fue plasmada en una nota presentada ante la vicepresidenta Victoria Villarruel.

Los senadores que firmaron junto a Bullrich fueron Luis Juez (Frente Cívico), Eduardo Vischi (UCR), Martín Goerling (PRO), Beatriz Ávila (Independencia), Julieta Corroza (La Neuquinidad), Edith Terenzi (Cambia Chubut), Natalia Gadano (Por Santa Cruz), Carlos Arce (Frente Renovador de la Concordia Misionero), Flavia Royón (Primero los Salteños) y Carlos Espínola (Unidad Federal).

Furioso, Mayans denunció en la reunión de este miércoles que, según el artículo 14 del reglamento del Senado, la atribución de conformar las comisiones es del cuerpo o, en todo caso, se delega en Villarruel. Según el senador, debía votarse en el recinto, algo que no sucedió.

Asimismo, el formoseño advirtió que su interbloque, que tiene 28 miembros, fue perjudicado: aseguró que le corresponden 7 miembros tanto en las comisiones de 17 integrantes como en las de 19, pero les dieron 5 lugares en ambos casos. Por eso, el interbloque Popular no designó a sus representantes y dejó los lugares vacantes, aunque sí participará del debate.

“Esta ley tiene vicios de nulidad de origen. El debate nace torcido de entrada. Para nosotros es mejor, porque en el cuestionamiento judicial esto entra aparte. Esto va derecho al Poder Judicial”, anunció Mayans en la reunión constitutiva. “Inauguramos esta etapa con el título ‘la incompetencia de Bullrich’”, sentenció.

Horas después, arrancó el debate formal del proyecto con la presencia de Julio Cordero, secretario de Trabajo. Al abrir la jornada, el funcionario de Javier Milei sostuvo que el texto es “extremadamente equilibrado” y que “conserva los derechos esenciales de los trabajadores”.

El senador Mariano Recalde, vocero del interbloque Popular en el tema, le salió al cruce y consideró que el proyecto “salda todas las discusiones a favor del empleador”, por lo que “no hay equilibrio”. También cargó directamente contra Cordero: “Que usted venga de la UIA (Unión Industrial Argentina) me hace sospechar”.

Entre los principales puntos, la iniciativa reduce la base de cálculo de las indemnizaciones por despido; permite fraccionar las vacaciones; habilita la extensión de la jornada laboral y el “banco de horas”; autoriza a pagar salarios en pesos, dólares o especies, y a aumentarlos por productividad; restringe las cuotas que cobran los sindicatos; elimina la renovación automática de los convenios colectivos; y limita el derecho a huelga al ampliar los “servicios esenciales”.

Además de Cordero, exponen este miércoles Daniela Ramos, subsecretaria de Política Industrial del Ministerio de Economía; Martín Rapallini, presidente de la UIA e integrante del Consejo de Mayo en nombre del sector empresarial; Eloisa Frederking, Ivana Vidal e Ignacio Forconi de la Sociedad Rural Argentina; Ricardo Diab, presidente de la CAME (Confederación Argentina de la Mediana Empresa); Pablo Devoto, de la CAC (Cámara Argentina de Comercio); Hugo “Cachorro” Godoy, de la CTA Autónoma; y Hugo Yasky de la CTA de los Trabajadores.