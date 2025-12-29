De qué trata el polémico libro que Javier Milei regaló a su gabinete: “Defendiendo lo indefendible”

En la última reunión de gabinete del año, realizada en la Quinta de Olivos, el presidente Javier Milei sorprendió a sus ministros con un obsequio poco habitual para una instancia política: un libro.

Se trató de Defendiendo lo indefendible, del economista estadounidense Walter Block, un texto publicado originalmente en 1976 y convertido, con el paso del tiempo, en una referencia central del ideario libertario.

El libro rápidamente se convirtió en una tendencia de la semana. Así lo da cuenta la herramienta Trends de Google, la cual rastrea tendencias de búsqueda web. En los últimos siete días, el libro se ha convertido en una de las principales pesquisas relacionadas al presidente argentino.

Búsquedas de Milei en Google Trends

El libro tendencia que regaló Milei

La imagen de los funcionarios posando con el ejemplar en la mano se difundió rápidamente y generó debate en redes sociales. Fragmentos del libro comenzaron a circular acompañados de críticas y lecturas parciales que lo acusaban de justificar actividades como el narcotráfico o la prostitución.

Frente a la polémica, volvió a surgir la pregunta sobre qué plantea realmente la obra y por qué Milei la eligió como símbolo.

A grandes rasgos, Defender lo indefendible propone una defensa económica y filosófica de personajes y actividades que suelen ser considerados “villanos sociales”. Entre ellos aparecen prostitutas, proxenetas, usureros, especuladores, comerciantes informales y traficantes de drogas, analizados desde el prisma del liberalismo radical.

La tesis central del libro

El eje del planteo de Block es el principio de no agresión, uno de los pilares del pensamiento libertario. Según el autor, el Estado solo estaría legitimado a intervenir cuando existe violencia física o coerción directa contra terceros. En cambio, sostiene que muchas conductas consideradas inmorales no deberían ser criminalizadas si se desarrollan de manera voluntaria entre adultos.

Desde esa lógica, Block distingue entre lo moralmente reprobable y lo penalmente perseguible. El mercado, afirma, es amoral. No premia virtudes ni castiga vicios, sino que canaliza preferencias individuales a través del intercambio voluntario. En ese marco, prohibir ciertas actividades genera efectos colaterales más dañinos que permitirlas.

Defender lo Indefendible

Qué dice sobre las drogas

Uno de los capítulos más citados es el dedicado al tráfico de drogas. Allí, Block argumenta que gran parte de los efectos negativos asociados a la adicción no provienen de la sustancia en sí, sino de su prohibición. Según su análisis, la ilegalidad eleva los precios, fomenta la violencia y empuja a los consumidores a situaciones extremas.

El autor llega a una conclusión provocadora: en un mercado legal, el acceso a las drogas sería más barato y menos riesgoso, y muchas muertes y delitos vinculados al consumo podrían evitarse. Esta postura, que busca cuestionar la guerra contra las drogas, es una de las más polémicas del libro.

Quién es Walter Block

Walter Block es economista, doctorado por la Universidad de Columbia y profesor en la Universidad Loyola de Nueva Orleans. Es investigador principal del Instituto Mises y un referente de la Escuela Austríaca, corriente económica que también inspira el pensamiento de Milei. Se lo considera un discípulo intelectual de Murray Rothbard y una figura clave del anarcocapitalismo.

Más allá de las controversias, Defendiendo lo indefendible no es un manual de acción política, sino un ejercicio teórico extremo. El gesto de Milei al regalarlo funciona como una señal ideológica: reafirma su adhesión a un liberalismo sin concesiones y su intención de incomodar, incluso dentro de su propio gabinete, con ideas que desafían consensos arraigados.