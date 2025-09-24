Contundente apoyo político de Trump: pidió la reelección de Milei

El presidente Javier Milei recibió este martes un fuerte respaldo de su par de los Estados Unidos, Donald Trump, quien destacó su labor para estabilizar al país y aprobó un programa para apoyarlo a enfrentar la financiera que se desató en el actual período electoral.

Trump dijo que Milei “está haciendo un trabajo fantástico" e incluso pidió por la reelección del líder libertario, al tiempo que parafraseó (tal vez sin saberlo) con el eslogan que caracterizó al expresidente Carlos Menem: “¡Nunca los defraudará!”

La reunión entre ambos mandatarios se produjo este mediodía en Nueva York luego de la participación de Trump en la 80ª Asamblea de la ONU.

Milei agradeció el apoyo de Trump por “su gran amistad y este gesto extraordinario”, refiriéndose a las palabras de elogio que le había dispensado el mandatario americano.

Durante el encuentro, Milei estuvo acompañado por la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, el canciller, Gerardo Werthein, y el ministro de Economía, Luis Caputo.

Junto a Trump estuvo el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, quien es el encargado de definir los detalles del respaldo financiero para la Argentina.

Al término del encuentro, Caputo se excusó de dar precisiones, pero afirmó que la reunión fue “emocionante”, y lo calificó de “histórico”. Incluso dijo que el resultado fue mejor al esperado. “La buena noticia es el nivel de apoyo”, sentenció el jefe del Palacio de Hacienda.

En paralelo a la reunión, Trump realizó una declaración en redes sociales en la que sostuvo que “el muy respetado presidente de Argentina, Javier Milei, ha demostrado ser un líder verdaderamente fantástico y poderoso para el gran pueblo de Argentina, avanzando en todos los niveles a una velocidad récord”.

Trump marcó un paralelismo con la situación en la que le tocó asumir: “Heredó un ‘desastre total’ con una inflación horrible causada por el anterior presidente de izquierda radical (muy parecido al corrupto Joe Biden, el PEOR presidente en la historia de nuestra nación), pero ha devuelto la estabilidad a la economía de Argentina y la ha elevado a un nuevo nivel de prominencia y respeto”.

Acto seguido dejó una frase contundente que también es un mensaje para la región: “Hemos tenido una tremenda relación con Argentina, que se ha convertido en un fuerte aliado, gracias al presidente Milei”.

“Espero seguir trabajando estrechamente con él para que ambos países puedan continuar en sus increíbles caminos de éxito”, añadió.

Finalmente, dejó un mensaje para el país: “Argentina: Javier Milei es un muy buen amigo, luchador y GANADOR, y tiene mi completo y total respaldo para la reelección como presidente. ¡Nunca los defraudará!”.

Previamente, Bessent dio otra señal contundente al cruzar a la senadora demócrata por Massachusetts, Elizabeth Warren, quien había cuestionado el apoyo financiero de Trump a la Argentina.

“Los fondos de cobertura que atacaron los activos argentinos en los últimos meses sin duda sufrieron grandes pérdidas ayer. Los fondos mutuos a largo plazo y los fondos de pensiones que invierten en nombre de los trabajadores estadounidenses se beneficiaron”, señaló Bessent.

Así, el funcionario americano dejó en claro que Argentina –y por añadidura el gobierno de Milei- estaba siendo víctima de un ataque especulativo.

La respuesta del mercado

Al compás de lo que sucedía en la sede de la ONU, a pocas cuadras, en Wall Street, los inversores recuperaban la confianza en los activos argentinos. Los bonos de la deuda pública tuvieron otra jornada de recuperación, con subas superiores a 7%. De allí que el Riesgo País se desplomó, perforó los 1.000 puntos y quedó en 964 puntos.

Los ADRs de acciones argentinas también avanzaron con incrementos de hasta 4%. En la Bolsa de Buenos Aires, las acciones que habían comenzado en baja terminaron con una suba de 1,5%. El dólar descendió en todas sus versiones y el oficial cerró en $ 1.385.

Así, el panorama financiero de la Argentina mostró un giro de 180º sin que aún se conocieran los detalles de cómo será el apoyo financiero.

Por su parte, desde la oposición requieren que se den a conocer los detalles del acuerdo financiero, dado que en caso de ser un nuevo préstamo debiera ser tratado por el Congreso Nacional.

La irrupción de Trump también sacudió la campaña electoral, dado que ahora el camino hasta el 26 de octubre podría ser más cómodo para el oficialismo, al menos desde el punto de vista financiero y cambiario.

En este nuevo cuadro de situación, los funcionarios de gobierno y candidatos de La Libertad Avanza salieron en masa a manifestarse en redes sociales detrás de la foto ambos presidentes con los pulgares hacia arriba.