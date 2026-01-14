Valle Viejo: atacó con un machete a un adolescente y la Policía lo aprehendió

Un operativo policial en el departamento Valle Viejo terminó con la aprehensión de un hombre y el secuestro de un machete, tras una denuncia por una presunta agresión a un adolescente. El procedimiento fue realizado por efectivos del Grupo Infantería de Zona Norte en el barrio La Costanera, en la localidad de San Isidro, donde intervino también el SAME para asistir a la víctima.

Procedimiento

Según la información oficial, los efectivos llegaron al barrio La Costanera y procedieron a la aprehensión de un hombre de apellido Albarez, de 32 años, sospechado de haber agredido físicamente a un adolescente de 16 años.

En el marco del procedimiento, el machete presuntamente utilizado quedó en calidad de secuestro.

El adolescente sufrió lesiones y fue asistido por personal médico del SAME, que determinó su traslado al Hospital San Juan Bautista, en la ciudad Capital, para una evaluación y atención más completa.

Intervención judicial

Finalmente, el presunto autor fue trasladado y alojado en la Seccional de San Isidro, por jurisdicción. En la causa tomó intervención la Fiscalía de Instrucción en feria del Distrito Este, que quedó a cargo de las actuaciones y medidas correspondientes.