Un vecino reveló detalles de la casa en Florencio Varela, donde encontraron los tres cuerpos: “Vengo a...”

En los últimos minutos, se confirmó que los tres cadáveres que aparecieron en el patio de una casa en Florencio Varela era de Morena Verri, Brenda Loreley Del Castillo y Lara Morena Gutiérrez, las tres chicas de Ciudad Evita que habían desaparecido. Por el caso hay cuatro detenidos y trascendieron detalles de como fueron encontrados los cuerpos, algo importante para la investigación.

La palabra del vecino de la casa en Florencio Varela

Un vecino habló con la prensa y detalló a quién pertenece la casa en donde fueron encontrados dos de los tres cuerpos: “La casa tiene dueña. No voy a dar más detalles. Estaba habitada por una pareja de chicos jóvenes. Luego se fue el chico y quedó la chica, pero nada más. Cuando nos enteramos ayer, no lo podíamos creer".

También contó que es una casa “grande” y que tiene un patio: ”No es un aguantadero. Vengo a poner la cara porque esto es un lugar tranquilo, no es un descampado. Estamos todos consternados. No entendemos nada. Si hubiésemos sabido algo, lo dábamos a conocer. Últimamente, estaba alquilada por una pareja de chicos. El chico se fue y quedó la inquilina, la pareja de él. Hace poco. Vivimos cerca, pero no vimos nada”, difundió Canal 26.

Cómo fueron encontrados los cuerpos en Florencio Varela

“En el patio de la vivienda allanada encontraron tres cuerpos descuartizados, por lo que los agentes de la Científica trabajaban en el lugar. A la camioneta la ubicaron por las cámaras de seguridad, en la zona de la villa del Bajo Flores y otros puntos de la ciudad de Buenos Aires", expresó Clarín cuando confirmaba la aparición de los tres cuerpos.

Posteriormente, esos cuerpos fueron trasladados a la morgue para hacer la autopsia y que las familias de Brenda, Morena y Lara los identifiquen. Así fue: los familiares de las tres chicas reconocieron los cuerpos en la DDI de La Matanza, a través de una serie de imágenes que les mostraron los investigadores. Además, según lo que difundió TN, uno de los cuerpos tenía una bolsa en la cabeza y otro tenía signos de haber sido desmembrado.

Una casa, un hotel y la pista narco

La vivienda allanada fue alquilada recientemente por una banda vinculada al barrio 1-11-14, donde se organizó lo que los investigadores describen una “fiesta narco”.

Cuando la policía interrumpió, un hombre y una mujer fueron sorprendidos limpiando con lavandina restos de sangre. Luego siguió la investigación hasta un hotel cercano donde otras dos personas fueron detenidas: un hombre y la dueña de la casa, que además habría contratado a dos jóvenes para limpiar el lugar. Una de las imágenes que se difundía para la búsqueda: