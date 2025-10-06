Un preso de alta peligrosidad fue derivado a un penal federal

En la mañana de este viernes, un operativo especial dispuso el traslado de un detenido conocido como “El Tiktoker” desde el Penal de Villa Urquiza hacia una unidad del Servicio Penitenciario Federal, a raíz de su historial de múltiples causas judiciales y constantes problemas de convivencia en el establecimiento provincial.

El procedimiento fue supervisado por el subsecretario de Asuntos Penitenciarios, Sebastián Tula Rizo, en coordinación con efectivos del Servicio Penitenciario de Tucumán.

“Nunca logró adaptarse al régimen provincial”

Al explicar los motivos del traslado, Tula Rizo señaló: “Esta persona está privada de su libertad por múltiples causas que incluyen homicidio, robos agravados, abuso sexual y privación ilegítima de la libertad. Más allá de las condenas que pesan sobre él, nunca logró adaptarse al régimen del Servicio Penitenciario Provincial”.

“En virtud a un convenio que se ha firmado con el Servicio Penitenciario Federal, se le consiguió un cupo para su alojamiento dentro de una Unidad”.

El subsecretario remarcó que el procedimiento requirió de estrictas medidas de seguridad: “Realizar este tipo de traslados requiere de una importante complejidad, se utilizó un móvil propio con siete agentes armados”.

Finalmente, destacó que el proceso se enmarca en una política integral de fortalecimiento del sistema penitenciario: “Parte del Plan Estratégico del Ministerio de Seguridad es seguir capacitando al personal penitenciario para garantizar un servicio eficiente y profesional”.