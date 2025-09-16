Un hombre golpeó y abusó de su esposa en pleno posparto: él y sus hermanos cómplices, condenados

Un hombre fue condenado a 10 años de prisión por golpear, amenazar y violar a su esposa, que había tenido una reciente cesárea de urgencia e incluso la beba falleció. El hecho ocurrió el 6 de marzo de 2024, cuando Miguel Alvidez casi la mata, en complicidad con sus hermanos, en una vivienda de la Villa 15, en el barrio porteño de Mataderos.

“Te voy a matar, hija de puta”, “De acá no salís, así como estás, no vas a salir: vas a estar peor” y “Si voy a estar preso por esto, me voy por 25. Te mato”, fueron solo algunas de las escalofriantes frases que le dijo su marido antes de amenazarla con un arma de fuego, provista por su hermano Juan Ramón Alvidez. No fue suficiente: luego, la encerró en un baño donde la violó.

Más tarde, la llevó a la casa de su hermana Marta, donde la retuvieron en contra de su voluntad y bajo amenaza cuchillo en mano. La pesadilla continuaría cuando la llevaron en un auto a Ciudad Oculta. La “descartaron” en una plaza, le pusieron droga en los bolsillos y alertaron a un grupo de indigentes. “Tiene droga y es amiga de la policía”, les dijeron. A uno de los hombres la situación le pareció rara, habló con la mujer y la ayudó a salir de la villa. Así, horas más tarde pudo refugiarse en la casa de su madre.

El juicio y las condenas

La víctima pudo denunciar el infierno que le tocó vivir en la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (OVD). La Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N°33 (PCyF 33) intervino para protegerla, a ella y a su familia, además de brindarle apoyo psicológico.

No fue fácil dar con el principal acusado, que estuvo prófugo durante un tiempo. Sus hermanos, en tanto, ya habían sido detenidos. En el marco de la investigación se hicieron una serie de allanamientos, en los que se secuestraron armas y cartuchos.

Finalmente, en el marco del juicio que llevó adelante el Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas N°10 de la Ciudad de Buenos Aires, se dictó una sentencia de 10 años de prisión de efectivo cumplimiento para Miguel Alvidez. El hombre fue encontrado culpable de una serie de delitos cometidos en un contexto de violencia de género contra su ahora expareja.

Además, sus hermanos Marta Elizabeth Alvidez y Juan Ramón Alvidez, fueron sentenciado a penas de prisión de 3 años y ocho meses y 3 años y medio de prisión, respectivamente.