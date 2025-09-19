Un custodio de Cristina Kirchner mató a un ladrón que intentó robarle la moto: cómo fue el hecho

El custodio de Cristina Fernández de Kirchner fue protagonista de un tiroteo en el Camino del Buen Ayre a la altura de José León Suárez. Un delincuente perdió la vida cuando quiso robarle la moto y el hecho ocurrió cuando el efectivo, que iba de civil, fue interceptado por dos ladrones que estaban armados.

Cómo fue el hecho

Carlos Alberto Carranza, sargento de la Policía de Federal Argentina y parte del personal de seguridad de la exvicepresidenta, iba en su moto rumbo a su casa cuando fue sorprendido por los malhechores. Uno lo apuntó con un arma de fuego y lo obligó a bajar del vehículo. Según TN, las fuentes policiales afirmaron que el efectivo de 47 años se identificó como policía y uso su pistola reglamentaria Bersa Thunder para repeler el ataque.

En el cambio de disparos, un asaltante fue herido y trasladado al Hospital Bocalandro, donde murió mientras era operado. El otro escapó corriendo hacia una zona parquizada lindera a la autopista y es buscado.

La investigación

La causa quedó a cargo de la Unidad Fiscal de Investigación N°6 del Departamento Judicial de San Martín, con intervención de la Comisaría 4° de José León Suárez. Los investigadores analizan las cámaras de seguridad de la zona y de los accesos cercanos para identificar al cómplice prófugo. También, en el lugar se secuestró la moto de los ladrones, que no tenía patente visible ni números en el motor o el chasis. Carranza estaba de franco en el momento y tenía su arma por protocolo. Salió ileso del tiroteo.