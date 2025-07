Un cable colgado en la calle desató una tragedia y hay conmoción en Mar del Plata

El hecho ocurrió en el cruce de las calles Soler y Marcelo T. de Alvear, donde la víctima, un hombre de aproximadamente 40 años, fue hallado sin vida en el asfalto. Según los primeros informes policiales, habría sido degollado al chocar contra un cable extendido a baja altura mientras circulaba en su moto.

Una muerte en plena vía pública y sin responsables

Según Crónica, el trágico episodio sucedió alrededor de las 21 horas. Un llamado al 911 alertó sobre una persona tirada en la vía pública. Al llegar al lugar, efectivos de la policía bonaerense encontraron al motociclista sin signos vitales. Minutos después, personal del SAME confirmó el fallecimiento por una grave herida en el cuello.

Fuentes cercanas a la investigación indicaron que el cable no estaba señalizado, ni presentaba advertencias visibles, lo que abre múltiples interrogantes sobre su origen y la responsabilidad del hecho. Personal de la Policía Científica y de la morgue trabajó en el lugar recolectando pruebas, mientras familiares del hombre llegaron al sitio consternados y sin respuestas.

Investigación en curso: ¿negligencia o intencionalidad?

Hasta el momento no se ha revelado la identidad de la víctima, ni se determinó a quién pertenece el cable. Las hipótesis que maneja la Justicia incluyen una posible negligencia en una obra en vía pública, una instalación no autorizada por terceros o incluso un desprendimiento accidental que no fue retirado a tiempo.

La autopsia, prevista para este martes, podría arrojar más detalles sobre la mecánica exacta de la muerte. Además, los peritajes intentarán establecer si hubo algún tipo de responsabilidad civil o penal, y si este hecho pudo haberse evitado.