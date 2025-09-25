Triple crimen en Florencio Varela: se conocieron audios de Lara, la menor asesinada

Crece el estupor por el triple crimen de Florencio Varela. Los cuerpos de las chicas, que estaban desaparecidas desde el viernes, fueron hallados este miércoles. Los datos difundidos hablan, en primer lugar, de la fecha de muerte. También se destaca cómo fueron los asesinatos y algunas pistas macabras que hablarían de lo que se denomina un “crimen mafioso”.

Las víctimas resultaron Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Morena Gutiérrez (15). Salieron juntas de una casa de Ciudad Evita y se las vio por última vez subiendo a una camioneta blanca, en la rotonda de La Tablada, el viernes a la noche. Sus celulares fueron apagados en las primeras horas del sábado.

Los últimos audios de Lara, la menor

El caso conmocionó a toda la Argentina y quedará en la memoria durante mucho tiempo. En ese contexto, El Nacional de Matanza, uno de los medios más leídos de la zona, publicó “uno de los audios que Lara le habría enviado a una de sus amigas”, en su cuenta de X.

“No de nada amiga, avisame si te veo hoy o no, si nos juntamos un ratito yo voy a ir a trabajar hoy también. Si te sentís mejor con ganas de trabajar, anda y nos cruzamos si querés amiga”, expresaba la menor en un audio. “¿Qué te iba a decir? Buena amiga, espero que te mejores muy pronto sabés. Cuidate nena. Cuidate porque así como vos me retas a mí, yo también te voy a retar a vos", concluyó.

Cuándo y cómo mataron a las chicas en Florencio Varela

En primer lugar, los resultados preliminares que se conocieron en la tarde de este miércoles señalaron que la data de la muerte de las tres jóvenes es de hace cuatro días.

Esto significa, y de acuerdo a lo consignado por el periodista de TN Ignacio González Prieto, las chicas fueron asesinadas entre la noche del viernes y las primeras horas de la madrugada del sábado. Además, se supo que los crímenes se cometieron uno a uno.

En cuanto a los datos acerca de cómo mataron a las jóvenes, si bien no se especificó qué sucedió con cada una, se supo que la primera tenía un importante golpe en el cráneo con hundimiento y fracturas; la segunda, un profundo corte en el abdomen que habría sido realizado ya una vez fallecida. La tercera víctima sufrió golpes, puñaladas e intentaron calcinar el cuerpo.

Otra de las pistas macabras que habla de lo que se llama un “crimen mafioso” es que una presentaba parte de sus dedos cortados.