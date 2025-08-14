Simoca: atraparon a cuatro hombres quemando cañaverales

En un operativo realizado este miércoles por la tarde, efectivos de la División Delitos Rurales y Ambientales N° 5 Simoca detuvieron a cuatro hombres que se encontraban incendiando un cañaveral de manera ilegal en un campo ubicado en el kilómetro 10 de la Ruta Provincial 305.

La intervención policial se dio en respuesta a denuncias por la presencia de humo y fuego en la zona, situación que generaba riesgo para los vecinos y para los conductores que transitaban por la ruta.

El comisario principal Luis Godoy, de la Dirección de Delitos Rurales y Ambientales, detalló: “Un equipo policial se dirigió a una finca ubicada en Ruta 305 a la altura del Km. 10, Simoca, donde atrapó a 4 hombres que se encontraban quemando cañas, actividad que está penada por la Ley Provincial 6.253”.

Según informó, los detenidos fueron puestos a disposición de la Unidad Fiscal de Delitos contra la Propiedad del Centro Judicial Monteros, que convalidó la aprehensión tanto del propietario de la finca como de tres empleados.

En el lugar, los agentes secuestraron un encendedor, cuatro machetes y teléfonos celulares, considerados elementos de interés para la investigación.

Godoy subrayó que, en línea con las directivas del Ministerio de Seguridad, a cargo de Eugenio Agüero Gamboa, y la Jefatura de Policía, se continuará con este tipo de procedimientos:

“Vamos a continuar llevando a cabo este tipo de operativos con el objetivo de erradicar esta práctica ilegal”.

Finalmente, recordaron que para denunciar la quema de cañaverales, pastizales o cualquier tipo de incendios que afecten la salud y el medioambiente, se puede llamar a Defensa Civil de la Provincia al número 103.