Qué se sabe del accidente en Mar del Plata: el momento en que el techo de un famoso boliche cayó sobre los jóvenes.

Un grupo de jóvenes pasó un momento de máxima tensión en un boliche de Playa Grande, en Mar del Plata, durante la madrugada del martes, cuando uno de los camastros ubicados en la terraza cedió repentinamente y se desplomó sobre quienes bailaban en ese sector.

Clausuraron el boliche Ananá en Mar del Plata tras la agresión a Matías Montín. (@OdControlMSPBA)

El impactante episodio quedó registrado en un video que se viralizó en redes sociales. Las imágenes, compartidas en TikTok por la cuenta @santipanozzo_, captan el preciso instante en que fallan las patas de la estructura y el techo, aparentemente de chapa, se derrumba, cayendo sobre el asiento donde instantes antes se encontraban varios jóvenes.

Así es como se desploma el techo de Ananá, el boliche de Mar del Plata

Afortunadamente, todos lograron apartarse a tiempo y no se registraron personas heridas. No obstante, en los comentarios del video, varios usuarios plantearon que el derrumbe no habría sido accidental, sino consecuencia de los movimientos intensos de los propios jóvenes, que habrían debilitado la estructura hasta provocar el episodio.

La difusión de las imágenes generó una fuerte reacción en redes sociales, especialmente por la secuencia en la que un joven arranca un pilar de madera y lo arroja al mar, hecho que despertó duras críticas. “No me extrañaría que se haya desplomado por culpa de ellos, y los de Seguridad no hacen nada”, expresó un usuario. “Perdón por lo que voy a decir, pero en el video, se ve al chico empujar el techo, me parece”, opinó otro internauta.

Pese al riesgo que implicó la situación, en las imágenes se ve que algunos de los jóvenes reaccionaron con risas y se alejaron del lugar tomándose el episodio con humor. Hasta el momento, no se pudo determinar si el desplome fue producto de una falla accidental o si estuvo vinculado a alguna acción deliberada que haya provocado la caída.