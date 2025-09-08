Policiales

Operativo rural en La Trinidad: hallan faena clandestina de caballos

Dos allanamientos permitieron incautar carne, restos equinos y herramientas usadas en la actividad ilegal.

Sol Alvarez Natale

8 de septiembre de 2025,

La Policía incautó carne equina y pruebas que apuntan a una red de abigeato en la zona.

La División Delitos Rurales y Ambientales Graneros concretó este domingo un operativo en la localidad de La Trinidad, donde se secuestraron 80 kilos de carne equina faenada y diversos elementos vinculados a la actividad ilegal.

La investigación comenzó a partir de una denuncia por abigeato que derivó en tareas de inteligencia y recolección de pruebas. Con esos antecedentes, se solicitaron medidas judiciales para allanar dos inmuebles de la zona.

Uno de los procedimientos se llevó a cabo en la vivienda de un hombre apodado “Cholo”, ubicada a la vera del Río Medina, donde se produjo el decomiso de la carne, restos de animales y herramientas utilizadas en la faena clandestina.

En el segundo domicilio inspeccionado, los agentes tomaron muestras fotográficas y fílmicas que evidencian el procesamiento irregular de animales equinos, presuntamente producto de abigeato o de origen dudoso.

La Policía continuará con las averiguaciones pertinentes para esclarecer el caso y determinar responsabilidades en torno a la cadena de faena y comercialización ilegal.

