Policiales

Murió una pasajera de Uber Moto tras chocar con un colectivo de la Línea 9

El choque se registró el jueves 4 de diciembre al mediodía, en la capital tucumana, en un contexto atravesado por el debate regulatorio sobre plataformas de transporte.

Sol Alvarez Natale

6 de diciembre de 2025,

Murió una pasajera de Uber Moto tras chocar con un colectivo de la Línea 9
El choque fue en un cruce clave de la Capital; el conductor de la moto quedó internado con politraumatismos.

Un siniestro vial ocurrido al mediodía del jueves 4 de diciembre de 2025 en San Miguel de Tucumán desencadenó en el fallecimiento de una mujer identificada como Mercedes Guillermina Canseco (48).

La víctima fatal se trasladaba como pasajera en Uber Moto cuando, por motivos que aún no trascendieron, el rodado impactó contra un colectivo urbano en la esquina de avenida Estado de Israel (ex Viamonte) e Isabel La Católica.

De acuerdo con los datos reunidos hasta el momento, Canseco se dirigía hacia su lugar de trabajo en un CAPS. Tras el choque, fue asistida y trasladada de urgencia al Hospital Ángel C. Padilla, donde falleció poco después por la gravedad de las lesiones.

El conductor de la motocicleta también resultó herido y quedó internado con politraumatismos, mientras avanzan las actuaciones para esclarecer cómo se produjo el impacto.

En ese marco, el chofer del colectivo quedó aprehendido de manera preventiva, a la espera de pericias y definiciones judiciales.

Mientras tanto, el caso reabre el foco sobre la seguridad vial y los traslados en moto en zonas de tránsito intenso, en días donde también se discuten cambios y regulaciones vinculadas a las plataformas de transporte en la ciudad.

Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS