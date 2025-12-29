Manejaba a la Costa de vacaciones, su esposa le dio un mate y terminó en un trágico final

Un viaje que tenía como destino el descanso y la tranquilidad terminó de manera trágica este domingo en una ruta de la provincia de Buenos Aires. Un hombre de 68 años murió tras volcar con su camioneta en el cruce de las rutas 6 y 215, en la localidad de Lisandro Olmos, partido de La Plata, mientras se dirigía junto a su esposa hacia la Costa Atlántica para pasar unos días de vacaciones.

El siniestro ocurrió en un punto de alto tránsito, especialmente en esta época del año, cuando miles de familias se movilizan hacia los destinos turísticos de la costa bonaerense. Por causas que ahora son materia de investigación judicial, una camioneta Renault Duster blanca perdió el control, salió de la calzada y volcó violentamente.

Qué se sabe sobre el accidente

Según informaron fuentes policiales y judiciales, la pareja había partido desde Monte Grande y el viaje se desarrollaba con normalidad. De acuerdo con el testimonio de la esposa del conductor, en un momento le alcanzó un mate a su marido, quien iba al volante. Instantes después, el vehículo perdió estabilidad y terminó volcando sobre la ruta.

El impacto fue de tal magnitud que el conductor murió en el acto, sin que los servicios de emergencia pudieran hacer algo para salvarle la vida. La víctima fue identificada como Rogelio Omar Medina, jubilado del Servicio Penitenciario Bonaerense.

La situación de la acompañante

Su esposa, Graciela Altamirano, de 65 años, viajaba como acompañante en el asiento delantero. A pesar de la violencia del vuelco, logró salir del vehículo por sus propios medios y fue asistida por personal médico en el lugar. No sufrió heridas de gravedad, aunque se encontraba en estado de shock y recibió contención tras lo ocurrido.

Al lugar acudieron Bomberos Voluntarios de Abasto, una ambulancia del UPA de la zona y efectivos policiales, quienes aseguraron el área y constataron el fallecimiento del conductor.

Investigación en curso

La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción N°14 del Departamento Judicial La Plata, a cargo de la fiscal Ana Scarpino, y fue caratulada en una primera instancia como “muerte por accidente”. Se ordenaron pericias accidentológicas para determinar si influyeron factores como el estado del asfalto, la velocidad de circulación, una distracción involuntaria o una posible falla mecánica.

También se dispuso la realización de la autopsia correspondiente, como parte del procedimiento habitual en este tipo de hechos.