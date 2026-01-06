Lo mató de un tiro tras una pelea por la medianera y dio una excusa increíble ante la Policía

Un conflicto vecinal por los límites de una propiedad tuvo un desenlace fatal en el partido bonaerense de Pilar, donde un joven de 20 años fue asesinado de un disparo mientras trabajaba en el fondo de su casa.

La víctima fue identificada como Matías Damián Gorosito, quien se encontraba cavando pozos para colocar troncos y delimitar la medianera cuando recibió un impacto de bala en el pecho. El presunto autor del disparo es su vecino, Walter Javier González Samaniego, de 29 años.

La insólita excusa tras el disparo mortal

Según informaron fuentes judiciales, cuando llegaron los primeros efectivos policiales al lugar, González Samaniego intentó desligarse del hecho con una explicación que rápidamente despertó sospechas.

“Estaba cazando palomas y se escapó el tiro”, fue la versión que dio el acusado al ser detenido. Sin embargo, esa hipótesis no convenció a los investigadores, que comenzaron a reconstruir lo ocurrido a partir de testimonios clave.

El testigo que complicó al acusado

El hermano de la víctima, quien presenció la secuencia completa, declaró ante la Justicia que el disparo no fue accidental. Según su testimonio, el vecino apuntó de manera directa y disparó aparentemente molesto por los trabajos que Matías realizaba en la medianera que separaba ambas viviendas.

Desde la investigación sostienen que el acusado habría intentado amedrentar al joven, aunque el tiro terminó siendo letal. “Se sospecha que quiso intimidarlo y efectuó el disparo con un resultado fatal”, indicaron fuentes del caso.

Cómo fue el ataque y qué arma se utilizó

El hecho ocurrió el viernes por la noche, en una vivienda ubicada sobre la calle Río Eúfrates, entre Tte. 1° José Leónidas Ardiles y Primer Tte. Danilo Bolzan.

De acuerdo con la causa, el disparo fue efectuado con un rifle de aire comprimido calibre 6.35. El proyectil ingresó por la axila izquierda, atravesó el pulmón y habría comprometido el corazón.

Matías Gorosito fue trasladado de urgencia al Hospital Central de Pilar, pero pese a los esfuerzos médicos, murió a los pocos minutos debido a la gravedad de la herida.

La causa judicial y la imputación

El caso quedó en manos de la UFI N°3 de Pilar, a cargo del fiscal Germán Camafreita. González Samaniego fue imputado por homicidio simple y, al momento de ser indagado, optó por negarse a declarar.

Por ahora, la Justicia descarta la hipótesis del accidente y avanza con la investigación para determinar si el crimen fue intencional y si existían antecedentes de conflicto entre ambos vecinos.