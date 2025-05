Le negaron alojamiento en el Hotel Alvear y amenazó con detonar cuatro kilos de explosivos

Un hombre pidió alojarse en la Suite Presidencial de la Alvear Palace Hotel y, como se la negaron, amenazó con detonar “cuatro kilos de explosivos”.

Según trascendió se trataría de un hombre que no estaba en sus cabales, no obstante, tras el llamado de atención las fuerzas de seguridad no pudieron ignorar la advertencia.

Así las cosas, debieron cortar la avenida Alvear y se hicieron presentes numerosos efectivos en la zona. Sobre la calle, en la puerta del hotel, quedó la camioneta del hombre.

La brigada antiexplosivos se encargó de revisar unas bolsas que había en interior del auto, mientras el hombre fue detenido.

Si bien todo parece indicar que se trató de una falsa alarma, el protocolo indica que no se puede dejar pasar una amenaza de tal magnitud.

El corte de la avenida generó un caos vehicular en la zona, considerando la hora pico en que se registró el hecho.

Cuánto cuesta alojarse en la Suite Presidencial del Alvear

La Suite Presidencial tiene 114 m2, incluye desayuno conexión a internet sin cargo; acceso al Spa, Fitness center y Business Center.

El costo por noche, sin incluir impuestos ni tasas y sin tener en cuenta descuentos vigentes, es de 4500 US$ por noche.