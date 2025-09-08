La Matanza: un chico de 17 años quiso defender a su mamá de un robo y fue asesinado

La Matanza vive horas de conmoción tras el asesinato de Dilan Joel Insfram, un adolescente de 17 años que fue baleado cuando intentó defender a su mamá durante un robo. El hecho ocurrió el sábado por la tarde en el cruce de Manzoni y Cepeda, en la localidad bonaerense, según TN.

Según testigos, la madre de Dilan estaba maniobrando para ingresar el auto al garaje cuando un grupo de delincuentes armados la sorprendió. El joven bajó para abrir el portón y, al ver que los ladrones intentaban arrastrar a su mamá fuera del vehículo, se interpuso para protegerla. En medio del forcejeo, recibió tres disparos: uno en el cuello y dos en la axila.

El adolescente fue trasladado de urgencia al Hospital Simplemente Evita, pero falleció poco después por la gravedad de las heridas.

Cuatro menores sospechosos y un barrio en alerta

De acuerdo con la investigación, la Policía Bonaerense identificó a cuatro adolescentes como presuntos responsables del crimen. Uno de ellos, de 15 años y señalado como el autor de los disparos, fue entregado por su propia madre y quedó detenido.

Vecinos de la zona afirmaron que los jóvenes habían cometido varios robos en los últimos días. Incluso mencionaron un asalto a un profesor de la Escuela Secundaria Nº 12. “Dilan murió por defender a su mamá. No puede ser que tengamos que vivir con este miedo todos los días”, expresó un vecino, reflejando la indignación de la comunidad.

Otro habitante del barrio sostuvo que los mismos sospechosos ya habían sido captados por cámaras de seguridad en al menos cuatro robos durante el último mes. “Se dedican a levantar autos acá mismo y la policía no hace nada”, denunció.

Amigos y allegados de la víctima despidieron a Dilan con mensajes en redes sociales. Una vecina publicó una foto de su último cumpleaños y escribió: “Con el corazón roto y sin palabras de consuelo”.

El caso generó fuerte repercusión en La Matanza y reabrió el debate sobre la inseguridad y la participación de menores en hechos violentos. La causa quedó a cargo de la Justicia de Menores, que deberá avanzar con las imputaciones.