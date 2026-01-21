La madre de la amiga de Morena Rial asegura que a su hija “la llevaron por el mal camino”: “El jefe de la banda es...”

La madre de Ayelén Agustina Soplan, la amiga de Morena Rial que fue detenida en Costa del Este, habló con angustia de la situación que atraviesa su hija y de las circunstancias que la llevaron a este complicado momento, considerándola una “víctima”.

Nélida habló con TN y aseguró que a la joven abogada “la llevaron por el mal camino”. “Me enteré el lunes a las dos de la tarde, me llamó mi hermana porque se quemó mi tele y no tengo noticias. Me sorprendió, no puedo entender", dijo.

La mujer asegura que hace un año no habla con su hija e indicó que la chica de 26 años está “secuestrada” por los Cañete: Eric, que fue detenido en la Costa el martes, y Alan, también abogado e involucrado en el caso Morena Rial.

Violencia de género y malas influencias

“Yo sé que ella viene muy atacada por este chico, Eric Cañete”, dijo. Y ahondó: “Ella tiene el síndrome de Estocolmo. A ella la ataron en una casa y, delante de ella, Eric le quemó toda la ropa”.

Nélida comentó que Agustina conoció a estas personas siendo estudiante y todavía menor de edad. “Tenía 17 años cuando empezó todo. Era una amistad, un grupo de estudio. En ese momento no parecía nada grave, pero con el tiempo se fue complicando. La llevaron por mal camino”, insistió.

El vínculo con Morena

“Mi hija conoce a Morena por intermedio de Alan Cañete”, comentó. Y agregó que ella nunca la vio a la hija del periodista, “solo por fotos”. Sin embargo, dijo saber que también la mediática era presionada por “esta gente”. “Morena era atacada, amenazada, iban con armas”, mencionó.

“El jefe de la banda es Alan Cañete”

En tanto, apuntó directamente a Alan Cañete como “jefe de la banda”. “No es Morena”, afirmó. Cabe recordar que el abogado de 34 años quedó detenido cuando estalló el caso de la mediática, por ser quien le prestó el auto con que se cometieron los delitos. Cañete dijo no saber para qué se usaría y Morena sostenía que su amigo -y padrino de uno de sus hijos- “no tenía nada que ver”.

Alan Cañete y Morena Rial, amigos en problemas.

“Yo fui a limpiar la casa donde ella (Agustina) vivía. Lo vi (a Alan) drogado, rompiéndole las cosas. Una vez lo vi apuntándole con un arma en la cabeza. Me dijo que estaba ‘jugando’”, recordó Nélida.

“Yo hice denuncias, fui a la comisaría, traté de ayudarla. Pero hay cosas que ya no puedo manejar”, dijo la mujer. Y señaló: “Era una excelente estudiante. Esta gente llegó para arruinarle la vida, y no solo a mi hija. Por lo que veo, también a Morena Rial".