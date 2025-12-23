Horror en Burzaco: condenaron a 14 años de prisión a un ginecólogo por abusar de sus pacientes en el consultorio.

El médico ginecólogo Diego Javier Clementi recibió este viernes una condena a 14 años de prisión tras ser hallado culpable de abusos sexuales cometidos contra pacientes en el consultorio donde ejercía, en la localidad bonaerense de Burzaco.

El fallo fue dictado por el Tribunal Oral en lo Criminal N.º 3 de Lomas de Zamora, que resolvió que el acusado cumpla la pena bajo la modalidad de arresto domiciliario, con el uso de una tobillera electrónica.

Diego Javier Clementi, el ginecólogo abusador. (Gentileza Clarín)

Como parte de la sentencia, Clementi será incorporado al Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a Delitos contra la Integridad Sexual (RNDG) y quedó inhabilitado de manera permanente para ejercer la medicina.

Clementi fue hallado responsable del delito de abuso sexual con acceso carnal, considerado gravemente ultrajante en cinco episodios, y de abuso gravemente ultrajante en concurso real con acceso carnal en otros tres hechos.

La investigación judicial tras el impactante caso del ginecólogo

Según se desprende de la investigación judicial, los ataques se produjeron entre 2017 y 2022, período en el que el acusado atendía a las víctimas en su consultorio. La fiscalía sostuvo que el ginecólogo se valía de la relación de confianza generada durante los controles médicos para concretar los abusos.

A comienzos de este año, Claudia Perugino, abogada que representa a varias de las denunciantes, había advertido que Clementi continuaba atendiendo en un consultorio de una clínica privada de Burzaco.

El Centro Médico de la Mujer en Burzaco, partido de Almirante Brown. (Gentileza)

Tras conocerse el fallo, la letrada celebró la resolución judicial y remarcó: “La sentencia llegó después de siete años de proceso judicial”. Además, agradeció el acompañamiento recibido durante el reclamo: “Gracias a todas y todos los que acompañaron esta lucha”.