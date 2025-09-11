El peor final para el argentino de 54 años que estaba desaparecido desde el domingo en Río de Janeiro, adonde había ido de vacaciones. La familia de Alejandro Ainsworth alertó a la autoridades cuando perdieron el contacto y, además, notaron movimientos extraños en sus cuentas bancarias.

La Policía local halló su cuerpo este jueves, que ya fue reconocido por los familiares de la víctima, que habían viajado al destino para colaborar en la búsqueda.

Ainsworth había sido visto por última vez el domingo a la noche. Una de las cámaras del hotel en donde estaba alojado lo tomó ingresando a un ascensor cerca de la medianoche.

A partir de entonces, su familia en Buenos Aires perdió contacto con el hombre y notaron movimientos extraños en sus cuentas bancarias.

Movimientos inusuales en las cuentas bancarias: la pista clave

La familia comenzó a sospechar que podría tratarse de un secuestro ni bien notaron transacciones de dinero, cambios de contraseñas y pedidos de préstamos hechos desde sus cuentas.

De la cuenta salió un monto de USD 3.500 y el préstamo que se gestionó equivale a unos 4 millones de pesos. Además, los familiares de Ainsworth pudieron detener otro importante crédito antes de que se concrete.

Al darse cuenta de esta situación, uno de los hijos de Ainsworth viajó a Brasil de inmediato. Allí se puso en contacto con las autoridades de Río de Janeiro y el consulado argentino para dar con el paradero de su padre.

El celular activado y una foto sospechosa

El teléfono de la víctima se mantuvo activo hasta la noche del lunes, es decir, casi 24 horas desde el momento de su desaparición. Sin embargo, no fue posible localizar su última ubicación.

En medio de la búsqueda, el lunes por la mañana, se tomó una foto con el celular del argentino. La imagen mostraba una camioneta estacionada en medio de un pastizal, en lo que parecía ser un barrio periférico de Río de Janeiro.

Finalmente, la Policía local encontró el cuerpo este jueves. En ese marco, la investigación policial sigue adelante y se esperan más precisiones de las autoridades brasileñas en las próximas horas.