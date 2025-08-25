Filmó a su hijo de 9 años fumando Marihuana, mostró el video y quedó detenido

Un hecho estremecedor conmociona a Lomas de Zamora. La Policía Bonaerense detuvo a un hombre de 44 años acusado de filmar a su hijo de apenas 9 años mientras fumaba marihuana. El video, que el propio imputado habría mostrado a sus allegados, derivó en una investigación que terminó con un allanamiento en su vivienda de la localidad de Parque Barón.

Durante el procedimiento, efectivos de la DDI de Lomas de Zamora encontraron un importante arsenal: 69 envoltorios de cocaína, 650 gramos de marihuana, un revólver calibre 32, una pistola del mismo calibre, tres armas de utilería, 26 cartuchos de bala, dos chalecos antibala y un Volkswagen Gol con pedido de secuestro por robo.

El hombre, conocido en el barrio como “el tranza de Parque Barón”, quedó detenido y fue imputado por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y tenencia ilegal de arma de fuego. La causa está a cargo de la UFI 14 de Lomas de Zamora, especializada en delitos relacionados con drogas, según difundió TN.

El video que desató la investigación

Entre las pruebas que se incorporaron a la causa aparece un video grabado por el propio acusado. En la filmación se observa al niño sentado en una cama mientras fuma marihuana. Cerca del menor, se distingue un arma de fuego.

El detenido incluso se escucha decir frases como “Laburando se llama esto” mientras mostraba cómo armaba cigarrillos de marihuana, y luego agregó: “Esto es mafia, la auténtica”.