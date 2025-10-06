Facundo Ale ya está preso en Benjamín Paz

Luego un amplio operativo policial y penitenciario, Juan Facundo Ale fue alojado este domingo en el Complejo Penitenciario de Benjamín Paz, luego de haber sido detenido el viernes pasado mientras se ocultaba en un cañaveral cercano al límite con Santiago del Estero.

Un enfrentamiento de larga data

Ale era intensamente buscado tras protagonizar una balacera en una fiesta en Tafí Viejo, en el marco de un enfrentamiento con la banda conocida como “Los Gardelitos”, con quienes mantiene una disputa de años. La captura se concretó tras un operativo coordinado que permitió dar con su paradero y ponerlo a disposición de la Justicia.

En este sentido, el director general del Servicio Penitenciario de Tucumán, Ramón Quinteros, informó: “En el día de la fecha, aproximadamente a horas 16, fue alojado Juan Facundo Ale quien está imputado en la causa ´Federico Casanova sobre acopio de armas de fuego, municiones y otros delitos´. En estos momentos está siendo atendido por personal de sanidad, constatando que se encuentra en buen estado de salud”.

Quinteros también explicó el régimen de permanencia: “No podrá usar el teléfono, tendrá permitido una sola visita a la semana por determinado tiempo, su abogado, como defensor, puede venir, pero no tendrá los beneficios que puede gozar en una comisaría o en otro lugar”.

Por su parte, el subcomisario José Gómez, jefe de la Sección Delitos Especiales y Generales del Departamento Inteligencia, detalló: “En el día de la fecha se llevó a cabo la audiencia de control de detención del imputado Ale que su señoría Hernández María Soledad, entre otras medidas, dispuso el inmediato traslado del imputado hacia el Complejo Penitenciario Benjamín Paz. A raíz de ello es que, en un trabajo coordinado entre Jefatura de Policía, el Ministerio de Seguridad y el Servicio Penitenciario de Tucumán se dispuso la realización de un operativo para dar cumplimiento con lo dispuesto por la jueza”.

El dispositivo incluyó la participación del Cuerpo Especial de Rescate y Operaciones (CERO), el Grupo Especial de Apoyo Motorizado (GEAM), la Dirección de Operaciones Motorizadas (DOM) y el Departamento Inteligencia.

“Esto habla del trabajo que se vino realizando en forma conjunta de todo el personal policial bajo la supervisión del jefe y subjefe de Policía que tuvo sus frutos cuando se logró dar con la detención de esta persona que era intensamente buscada”, concluyó Gómez.