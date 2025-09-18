Encontraron el cuerpo de un hombre detrás de una cancha de fútbol: la grave acusación que enfrentaba

En el barrio Victoria de Tucumán, un grupo de adolescentes jugaba al fútbol detrás de una cancha cuando encontraron el cuerpo sin vida de un hombre de 60 años. Según vecinos, los chicos avisaron rápidamente a adultos y luego a la Policía. Los efectivos certificaron que el cuerpo estaba debajo de un árbol.

Quién era el hombre hallado sin vida

Según El Trece, medios locales informaron que la víctima era un hombre que hace poco fue denunciado por presunto abuso sexual contra su nieta. La denuncia había sido hecha el lunes anterior, lo que lo ponía en el centro de una investigación judicial.

Una vecina del barrio le comentó a Contexto Tucumán que los adolescentes se “llevaron el susto de sus vidas”, y además aseguró no haber escuchado ruidos ni discusiones previas en la zona.

La investigación policial

Las primeras hipótesis indican que el hombre no habría muerte en ese lugar, sino que su cuerpo habría sido trasladado hasta allí posteriormente. De esa manera se explicaría la ausencia de sangre o cualquier otro tipo de signo de violencia compatible con un ataque en la cancha.

Uno de los primeros estudios confirmó que presentaba una herida en la cara, aunque no sería la causa de la muerte. Los forenses siguen trabajando para determinar el motivo del fallecimiento y si hubo participación de terceros.

Mientras tanto, familiares y personas cercanas están siendo entrevistadas en el marco de la investigación.

Qué se espera en las próximas horas

Las autoridades aguardan el resultado completo de la autopsia, que será clave para definir cómo murió el hombre y si se trató de un crimen. La causa sigue en etapa de investigación y no hay imputados formalmente hasta el momento.