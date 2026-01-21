Agustina Soplan y Evelin Martínez son dos de las cinco personas acusadas de robo que detuvo la policía en Costa del Este. Las chicas, además, son amigas de Morena Rial, quien está presa por una causa similar.

Morena Rial y Agustina Soplan

Según trascendió, hubo denuncias por dos robos y una estafa que involucraba a la que llamaron la “banda de la doctora”, en referencia a Soplan, que es abogada.

En las últimas horas, en el marco de la investigación, la policía llegó a un supermercado en La Lucila del Mar en donde las chicas detenidas habían hecho compras con las tarjetas de crédito robadas.

La inesperada compra de las amigas de More Rial

“Las amigas de Morena Rial se fueron de compras con las tarjetas de crédito de las víctimas de cada uno de los robos de la Costa”, comentó Mauro Szeta al tocar el tema en Lape Club Social (América TV).

El móvil desde La Lucila del Mar se refirió a la estrategia de la banda de alejarse de donde hicieron los robos para utilizar los plásticos. “Con un escenario totalmente distinto de donde veníamos, de Costa del Este, donde era todo mucho más agreste y no había cámaras de seguridad, ¿qué hizo esta banda? A 10 minutos de Costa del Este ingresó a Lucila del Mar y con tarjetas robadas, uno de los centros donde vinieron a ‘comprar’, es este super”.

Uno de los que colaboró en la investigación es Sebastián, el dueño del supermercado, quien contó que la policía llegó al lugar siguiendo la pista de los delincuentes y les pidieron las cámaras.

Acerca de lo que compraron, llamó la atención que no fuera un gasto importante. Tal vez intentaban probar si era posible comprar sin DNI en mano. “Llevaron cosas chiquitas, poquitas cosas, boludeces, no fue una gran compra”, señaló el comerciante.

Efectivamente en las imágenes de las cámaras de seguridad se observa a las chicas, una con gorra para dificultar la identificación, comprando fideos y snacks, lo que confirma la sospecha sobre el accionar.