El insólito argumento del abogado de Cristian Graf para demostrar su inocencia: “No hubiera...”

Cristian Graf se convirtió en el principal sospechoso de la muerte de Diego Fernández Lima, quien estuvo enterrado en el patio de la casa del acusado durante 41 años. Mientras la investigación avanza, la defensa insiste en la inocencia del señalado. Al respecto habló Martín Díaz, abogado de Graf.

El letrado fue entrevistado por DDM y, en ese marco, no solo aseguró que su cliente no es responsable del crimen sino que directamente “no recuerda a Diego”. Lo mismo dijo sobre Adrián Farías, el camarógrafo que reveló haber sido abusado por Diego.

“Cristian Graf no tiene muchos contactos de aquella época. En un momento practicó basquet y no conoce para nada el club Excursionistas”, repasó el abogado, graficando el vínculo nulo del acusado con sus compañeros de aquel entonces.

La insólita frase del abogado de Cristian Graf

“El caso que nos ocupa es que el Ministerio Público Fiscal no tiene indicios probatorios sólidos acerca de que el acusado tuviera conocimiento de que había un cuerpo enterrado en su patio”, señaló.

A la vez sorprendió con un argumento que, sostiene, respalda la versión del desconocimiento: “Si una persona tiene conocimiento de que hay cuerpo enterrado, ¿hubiera permitido una excavación?“. Los periodistas acotaron que, según surge de las declaración, los Graf quisieron hacer una medianera pero no llegaron.

“Eso dijo la hermana de Cristian, pero es él quien autoriza la obra mucho antes de mayo. La obra comenzó en febrero de 2025. Y el único inconveniente que tuvieron es que se rompió un caño y dejaron sin agua a toda la manzana, pero después se reanudó”, comentó Díaz.

La explicación sobre el árbol y la orden de “no tocarlo”

“Uno de los obreros dijo que alguien de la casa, un hombre que se supone fue Graf, había dicho que ‘no toquen el arbolito que estaba cerca del bananero’. A metros de esa planta de encontraban los restos de Diego”, relató el periodista, quien enseguida obtuvo una también llamativa respuesta por parte del abogado.

“No se trataba de un árbol sino de un arbusto, conocido como Santa Rita. Y es especial para ellos porque fue plantado por su padre, quien ya no vive”, comentó.

Por el momento, Cristian Graf está acusado de “encubriemiento y sustracción de evidencia”. Su representante legal dice que habló con él durante 3 horas y que le resulta imposible creer que sea responsable del crimen, como tampoco considera que vaya a “quebrarse” durante su indagatoria.

“Él no tenía el más mínimo conocimiento ni sabe cómo apareció ese cuerpo ahí. No tiene la menor idea y tiene la necesidad de saberlo. Él tenía una edad similar a la de Diego Fernández en ese momento”, insistió el abogado.