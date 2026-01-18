El espeluznante descubrimiento en la habitación donde hallaron muertos a la mujer y su hijo en Recoleta

Gisela Mercedes Yurka, de 41 años, y su hijo Gabriel Saru Ovejero, de 7, fueron hallados muertos en una habitación del hotel Ker de Recoleta. La mujer y el niño se habían alojado por una sola noche el jueves. Cuando no bajaron a desayunar ni hacer el chek out, el encargado golpeó la habitación; al no tener respuesta, llamó a la policía.

Cuando ingresaron a la habitación N° 306, encontraron los cuerpos sin vida en la bañera. La hipótesis principal es que fue un asesinato seguido de suicidio.

Los dos eran intensamente buscados desde el jueves por su familia, quienes hicieron circular las fotos de ambos y datos de contacto.

Mientras avanza la investigación y las pericias en el lugar del hecho, los investigadores encontraron elementos impactantes en la habitación que son claves para determinar cómo fueron las muertes.

En la escena encontraron “mucha sangre, jeringas y dosis de insulina”, revelaron desde la investigación.

La mujer y el nene que fueron hallados muertos

Cómo murieron Gisela y Gabriel, la madre y su hijo que fueron encontrados en un hotel de Recoleta

Aunque no es oficial, la principal hipótesis indica que Gisela habría matado a su hijo y después se quitó la vida. Gabriel presentaba signos de asfixia posiblemente por sumersión, es decir, que se cree que su madre lo ahogó en la bañera.

El cuerpo de Gisela, de 41 años, tenía 11 heridas cortantes en los dos antebrazos y dos cortes en el cuello, lesiones autoinflingidas.

La madre y su hijo eran argentinos y vivían en González Catán. Ella era docente y había trabajado en la Asociación Civil Hogares del Espíritu Santo, en el Colegio San Mauricio y en el Instituto Nuestra Señora del Hogar.

En su perfil de Facebook, Gisela Yurka solía compartir imágenes junto a su hijo, Gabriel Saru Ovejero. La última publicación de ambos es del 9 de mayo de 2024, donde subió una foto con el menor y escribió: “Mi vida... Mi todo”.