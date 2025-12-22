El empresario acusado de abusar de los amigos de su hijo está en Uruguay: el insólito motivo por el que no lo detienen

Marcelo Porcel, hijo del fundador de la vieja tarjeta de crédito Argencard, está siendo investigado por supuesto abuso sexual y corrupción de menores de, al menos, 10 chicos de 13 y 14 años, compañeros de colegio de su hijo.

Colegio Palermo Chico, donde asistían las víctimas

La denuncia fue comenzada por las familias de seis chicos y, semanas después, se habían sumado cuatro más. Los adolescentes y el hijo de Porcel asistían al Colegio Palermo Chico. La causa fue abierta hace un año y medio y, desde entonces, la investigación se mantiene.

Sin embargo, pese a las denuncias y a las pruebas, Porcel no está detenido: de hecho, fue autorizado a salir del país la semana pasada.

Por qué no detienen a Marcelo Porcel

Una medida cautelar le prohibió a Porcel cualquier tipo de contacto, directo o indirecto, con las presuntas víctimas y sus familias. Asimismo, no puede acercarse al colegio ni al club GEBA, donde los chicos involucrados juegan al fútbol.

Sin embargo y pese a es, Porcel continúa con su vida casi normal. El pasado 17 de diciembre, obtuvo autorización judicial, con conformidad del Ministerio Público Fiscal, para viajar a Punta del Este, donde ya comunicó que permanecerá hasta el 5 de enero de 2026.

Las familias de las presuntas víctimas insisten con que se lo llame a indagatoria y se disponga la detención preventiva, pero nada de eso sucedió hasta el momento. También la Defensora de Menores y el fiscal pidieron lo mismo en reiteradas ocasiones.

La insólita explicación que se da es que, antes de tomar esas determinaciones, es conveniente esperar a que todos los denunciantes pasen por Cámara Gesell para evitar múltiples citaciones.

Las perversas acciones de Porcel

En las últimas horas trascendió parte de la investigación que se está llevando a cabo. Así, se conoció el macabro modus operandi que el empresario -también vincualdo a Balanza y Oh! Buenos Aires- habría llevado adelante para actuar de manera delictiva sobre los menores.

Según las declaraciones de los chicos, los hechos tuvieron lugar en torre Le Parc, en Godoy Cruz y Cerviño, en otro departamento cercano y en la oficina de Porcel, a metros del Obelisco.

Porcel se mostraba siempre predispuesto para participar en todas las actividades de la institución y, además, organizaba encuentros en su casa. Era el primero en ofrecerse a trasladar a los chicos, actitud que siempre era bien vista y valorada por el resto. Pero, con el correr del tiempo, hubo quienes empezaron a ver con desconfianza esa disposición.

Las reuniones terminaban casi siempre en su casa. Solía insistir para que los chicos se quedaran a dormir. Una vez que fue pasando el tiempo y ganando su confianza, comenzó a actuar con recursos de persuasión.

Primero, les facilitaba alcohol en las reuniones. Después comenzó a proponerles “desafíos”: les ofrecía dinero a cambio de que consuman bebidas o de que dieran una vuelta en ropa interior por la oficina. De hecho, también les habría ofrecido figuritas del Mundial 2022.

Qué se encontró en los allanamientos

En los numerosos allanamientos que se hicieron, se encontró material de prueba muy importante y comprometedor. Por ejemplo, en el expediente figuran transcripciones de chats grupales, donde el empresario organizaba encuentros y reforzaba la idea del secreto. Siempre "el dinero y el alcohol funcionaban como mecanismos de control".

Hubo secuestro de celulares y dispositivos electrónicos, cuyos peritajes arrojaron pruebas contundentes: fotos de amigos de sus hijos desnudos y mensajes relevantes para la acusación.