Un soldado voluntario del Ejército Argentino, identificado como Facundo Gabriel Lima, fue hallado muerto este jueves por la tarde en su vivienda del departamento mendocino de Las Heras. El hecho ocurrió alrededor de las 17:30, cuando su familia dio aviso a las autoridades tras encontrarlo sin vida.

De inmediato, personal de la Policía Científica y la Oficina Fiscal N.º 1 de Las Heras se hicieron presentes en el lugar para iniciar las pericias correspondientes. La investigación quedó a cargo de la Justicia provincial, que busca establecer las circunstancias y causas del fallecimiento, aunque por el momento no se difundieron hipótesis oficiales.

El cuarto en una semana: Hallan muerto a otro soldado voluntario del Ejército Argentino en Mendoza

El comunicado desde el Ejército

Desde el Ejército Argentino confirmaron el deceso de Lima, quien prestaba servicio en la Guarnición Ejército Mendoza. A través de un comunicado, la fuerza informó que las autoridades de la unidad se encuentran a total disposición para colaborar con la investigación judicial y expresaron su profundo pesar por lo ocurrido.

“Lamentamos profundamente la pérdida y acompañamos en este difícil momento a sus familiares, amigos y compañeros”, señalaron desde la institución castrense. Hasta ahora, no se brindaron detalles sobre las causas de la muerte.

El caso genera especial conmoción porque se conoce pocos días después de otros episodios similares que involucraron a integrantes del Ejército Argentino. Entre ellos, el fallecimiento de un soldado en la Quinta de Olivos y el de un suboficial hallado sin vida en un cuartel de Monte Caseros, en la provincia de Corrientes, ambos hechos que también permanecen bajo investigación judicial.

Mientras avanzan las pericias, la causa por la muerte de Facundo Gabriel Lima continúa en etapa de investigación, a la espera de los resultados forenses que permitan esclarecer lo sucedido.